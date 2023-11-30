Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала, справжнє імʼя якої Сусана Джамаладінова, розповіла, що цілу ніч не спала після того, як дізналася, що її заочно арештували в росії та оголосили в міжнародний розшук за нібито розповсюдження "фейків" про російську армію.

"Ми ж всі українці постимо, їздимо, збираємо, говоримо та робимо все можливе. Чому ж саме я? 🙄 Можливо, їх жахає вплив, географія країн та платформи, які доступні мені завдяки моїй музиці", – пише Джамала.

Напередодні зранку Джамала була на зйомці телевізійного проєкту, присвяченого Різдву, для якого готувала спеціально колядку, працювала над аранжуванням, була повністю занурена у творчий процес, а вже на вечір дізналася такі новини.

Наразі невідомо, наскільки небезпечним може бути таке рішення росіян для української співачки, яка регулярно їздить за кордон для участі в заходах на підтримку України.

"Я поки не знаю всіх деталей щодо реальної загрози для моєї безпеки, буду дізнаватися … Але хай це стане нагадуванням саме про ці події і доказом російського свавілля і невігластва на очах у всього світу", – наголосила Джамала.

Джамала додала, що вона не лише співачка, публічна особа, а й просто жінка, донька, дружина та мати, і зараз вона живе ніби в двох паралельних світах: вона отримала новину про те, що увійшла в трійку найпопулярніший світових виконавців зі Spotify Equal за 2023 рік і в той же момент бачить новини про те, що її арештували.

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