В этот раз на своей странице в Instagram Джамала, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, рассказала, что всю ночь не спала после того, как узнала, что ее заочно арестовали в россии и объявили в международный розыск за якобы распространение "фейков" о российской армии.

"Мы же все украинцы постим, ездим, собираем, говорим и делаем все возможное. Почему же именно я? 🙄 Возможно, их ужасает влияние, география стран и платформы, которые мне доступны благодаря моей музыке", – пишет Джамала.

Накануне утром Джамала была на съемке телевизионного проекта, посвященного Рождеству, для которого готовила специально колядку, работала над аранжировкой, была полностью погружена в творческий процесс, а уже к вечеру узнала такие новости.

Пока неизвестно, насколько опасным может быть такое решение россиян для украинской певицы, которая регулярно ездит за границу для участия в мероприятиях в поддержку Украины.

"Я пока не знаю всех деталей относительно реальной угрозы для моей безопасности, буду узнавать… Но пусть это станет напоминанием именно об этих событиях и доказательством российского произвола и невежества на глазах у всего мира", – подчеркнула Джамала.

Джамала добавила, что она не только певица, публичная личность, но и просто женщина, дочь, жена и мать, и сейчас она живет будто в двух параллельных мирах: она получила новость о том, что вошла в тройку самых популярных мировых исполнителей из Spotify Equal за 2023 год и в то же время видит новости о том, что ее арестовали.

Последние новости Украины:

Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.

Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.