Сніданок української співачки Наді Дорофєєвої складається з дуже простих і корисних продуктів.

Надя Дорофєєва показала, як виглядає її сніданок, пише Politeka.net.

На своїй сторінці Дорофєєва опублікувала фото тарілки, наповненої корисними і простими продуктами – ніяких надмірностей і важких страв.

Яйця, риба, хлібці, овочі, кілька шматочків м’яса, потертий сир. Тобто сніданок Наді Дорофєєвої – це білки, жири та вуглеводи.

Раніше Надя Дорофєєва розповідала, що не сидить на дієтах, веде активний спосіб життя і займається спортом.

«Я обожнюю їсти, можу з'їсти котлетки з пюрешкою — звичайну нормальну їжу", - казала Дорофєєва про свій раціон.

В одному з інтерв’ю Дорофєєва зазначила, що любить і приймає своє тіло таким, яке воно є, однак так було не завжди.

Дорофєєва зізнавалася, що у шкільні роки вона була дуже худою, і дуже через це комплексувала.

Нагадаємо, що після розлучення зі співаком Володимиром Дантесом Надя Дорофєєва одружена з ресторатором і музикантом Михайлом Кацуріним.

Зазначимо, що яйця можна назвати чудовим варіантом для сніданку – вони дуже поживні і допомогають надовго вгамувати голод. Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце постачає організм необхідними речовинами.

Яйця мають в своєму складі вітамін А, фолієву кислоту, вітамін B5, В12, В2, фосфор, селен і цинк. У білку багато калорій і відсутній жир, а жовток містить необхідну людині кількість холіну - речовини, яка перешкоджає відкладенню жиру в печінці.

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