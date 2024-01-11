Завтрак украинской певицы Нади Дорофеевой состоит из очень простых и полезных продуктов.

Надя Дорофеева показала, как выглядит ее завтрак, пишет Politeka.net.

На своей странице Дорофеева опубликовала фото тарелки, наполненной полезными и простыми продуктами – никаких излишеств и тяжелых блюд.

Яйца, рыба, хлебцы, овощи, несколько кусочков мяса, потертый сыр. То есть завтрак Нади Дорофеевой – это белки, жиры и углеводы.

Ранее Надя Дорофеева рассказывала, что не сидит на диетах, ведет активный образ жизни и занимается спортом.

«Я обожаю есть, могу съесть котлетки с пюрешкой — обычную нормальную еду», - говорила Дорофеева о своем рационе.

В одном из интервью Дорофеева отметила, что любит и принимает свое тело таким, каким оно есть, но так было не всегда.

Дорофеева признавалась, что в школьные годы она была очень худой, и из-за этого комплексовала.

Напомним, что после развода с певцом Владимиром Дантесом Надя Дорофеева замужем за ресторатором и музыкантом Михаилом Кацуриным.

Отметим, что яйца можно назвать отличным вариантом для завтрака – они очень питательны и помогают надолго утолить голод. Благодаря высокой концентрации белков и жиров, яйцо снабжает организм необходимыми веществами.

Яйца имеют в своем составе витамин А, фолиевую кислоту, витамин B5, В12, В2, фосфор, селен и цинк. В белке много калорий и отсутствует жир, а желток содержит необходимое человеку количество холина - вещества, которое препятствует отложению жира в печени.

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