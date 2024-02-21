Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать шоколадное печенье без использования сложных ингредиентов.
Ингредиенты:
- 120 гр сахара
- 120 гр тростникового сахара
- 300 гр муки
- 12 гр разрыхлителя (1 пачка)
- 160 гр сливочного масла (кубиком нарезать)
- 1 яйцо
- 190 гр черного шоколада
- 190 гр молочного шоколада
Инструкции:
Разогрейте духовку до 170°C и подготовьте противень с пергаментной бумагой, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
В большой миске смешайте сахар, тростниковый сахар, муку и разрыхлитель.
Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и взбивайте до получения крошечных кусочков.
"Мастер Шеф" Мартыновская советует, добавьте яйцо и перемешайте до образования теста.
Нарежьте черный и молочный шоколад на мелкие кусочки и добавьте их в тесто, тщательно перемешивая.
Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень, слегка расплющивая.
Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке 10-12 минут, или пока они не станут золотистыми.
Оставьте печенье остывать на противне перед переносом на тарелку, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
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