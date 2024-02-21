Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать шоколадное печенье без использования сложных ингредиентов.

Ингредиенты:

120 гр сахара

120 гр тростникового сахара

300 гр муки

12 гр разрыхлителя (1 пачка)

160 гр сливочного масла (кубиком нарезать)

1 яйцо

190 гр черного шоколада

190 гр молочного шоколада

Инструкции:

Разогрейте духовку до 170°C и подготовьте противень с пергаментной бумагой, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

В большой миске смешайте сахар, тростниковый сахар, муку и разрыхлитель.

Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и взбивайте до получения крошечных кусочков.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, добавьте яйцо и перемешайте до образования теста.

Нарежьте черный и молочный шоколад на мелкие кусочки и добавьте их в тесто, тщательно перемешивая.

Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень, слегка расплющивая.

Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке 10-12 минут, или пока они не станут золотистыми.

Оставьте печенье остывать на противне перед переносом на тарелку, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

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