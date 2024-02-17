Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала элементарный рецепт, по которому она всегда готовит гречку.

Победительница и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкуснейшей ароматной гречки с грибами.

"Гречневую кашу всегда готовлю по этому рецепту. Даже если вы не любите грибы, вы просто их убираете", – рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

Для приготовления гречки с грибами звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

гречневая крупа – 300 г

вода (окроп) - 0,5 л

соль – по вкусу

грибы (шампиньоны или вешенки) - 300 г

морковь – 1 средняя

лук - 1 средний

сливочное масло – 40 г

растительное масло – примерно 20 г

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская хорошо промывает гречневую крупу под холодной водой. Промытую гречку заливаем кипятком, добавляем соль (для начала достаточно 0,5 ч.л.), накрываем тарелкой или крышкой и оставляем на 5-6 часов или на ночь.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская отметила, что можно даже заливать гречку не кипятком, а холодной водой, все равно, если замочить ее на 5-6 часов, она прекрасно приготовится.

Морковь и лук нарезаем кубиком, грибы – на небольшие кусочки.

Сначала на разогретой сковороде со смесью растительного и сливочного масла "Мастер Шеф" Елизавета Глинская обжаривает грибы, добавляя соль по вкусу. К обжаренным грибам добавляем морковь, лук и еще немного растительного масла. Продолжаем готовить, пока морковь не станет мягкой.

В конце добавляем в сковороду распаренную гречку, перемешиваем и при необходимости доводим до вкуса солью.

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