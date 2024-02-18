Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший омлет в форме рулета.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская в качетве начинки решила использовать овощи, но вы можете свободно экспериментировать с добавками.
Для приготовления омлета-рулета звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла такие ингредиенты:
- яйца - 6 шт.
- соль - по вкусу (или можно использовать соевый соус - 1 ст. л.)
- кусочек красного сладкого перца - 30-40 г
- кусочек желтого или зеленого перца - 30-40 г
- кусочек кабачка - 30-40 г
- зелень (например, укроп) - по вкусу
- растительное масло - 2 ч.л.
- по желанию, если любите остренькое, то можно добачить немного перца чили
Сразу мелко нарезаем овощи и зелень. Яйца и соевый соус "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает до однородности.
На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выливаем часть яичной массы - должен получиться тоненький блин. На половину омлета "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает немного овощей, заворачивает ее в рулет, а вторую половину оставляет свободной.
Отодвигаем рулет к краю скороводы, а на освободившеевся место наливаем еще часть яичной массы. Снова на половину омлета, со стороны рулета, нужно выложить овощи с зеленью и завернуть в рулет, оставив половину свободной.
Снова сдвигаем омлет-рулет к краю сковородки и повторяем такую процедуру, пока не закончатся яйца и начинка.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает готовый омлет-рулет на кусочки толщиной примерно полтора сантиметра.
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