Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подкинула отличную идею для завтрака вместо скучной яичницы или бутербродов.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший омлет в форме рулета.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская в качетве начинки решила использовать овощи, но вы можете свободно экспериментировать с добавками.

Для приготовления омлета-рулета звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла такие ингредиенты:

яйца - 6 шт.

соль - по вкусу (или можно использовать соевый соус - 1 ст. л.)

кусочек красного сладкого перца - 30-40 г

кусочек желтого или зеленого перца - 30-40 г

кусочек кабачка - 30-40 г

зелень (например, укроп) - по вкусу

растительное масло - 2 ч.л.

по желанию, если любите остренькое, то можно добачить немного перца чили

Сразу мелко нарезаем овощи и зелень. Яйца и соевый соус "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает до однородности.

На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выливаем часть яичной массы - должен получиться тоненький блин. На половину омлета "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает немного овощей, заворачивает ее в рулет, а вторую половину оставляет свободной.

Отодвигаем рулет к краю скороводы, а на освободившеевся место наливаем еще часть яичной массы. Снова на половину омлета, со стороны рулета, нужно выложить овощи с зеленью и завернуть в рулет, оставив половину свободной.

Снова сдвигаем омлет-рулет к краю сковородки и повторяем такую процедуру, пока не закончатся яйца и начинка.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает готовый омлет-рулет на кусочки толщиной примерно полтора сантиметра.

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