В этот раз на своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусные и ароматные хачапури.

Это довольно простая и быстрая в приготовлении выпечка. Для приготовления хачапури судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

0,5 кг муки

15 г соли

15 г сахара

7 г сухих дрожжей

30 г растительного масла

250 г воды

180 г сыра сулугуни

2 желтка

10 г сливочного масла

Чтобы приготовить тесто для хачапури, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сначала смешивает сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и дрожжи. После этого добавляем растительное масло, воду и вымешиваем эластичное тесто – можно вручную, можно воспользоваться кухонной машиной.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво кладет в смазанную растительным маслом миску, накрывает полотенцем и оставляет в теплом месте на 2-3 часа.

Дальше нужно сформировать хачапури. На припыленном мукой столе раскатываем тесто, в середину выкладываем тертый сыр сулугуни, защипываем края и формируем бортики, как на видео.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает хачапури яичным желтком и отправляет в разогретую до 250 градусов духовку на 5-7 минут – выпекается оно супербыстро.

Внутрь на горячее хачапури выкладываем сырой яичный желток и кусочек сливочного масла.

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