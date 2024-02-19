В этот раз на своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусные и ароматные хачапури.
Это довольно простая и быстрая в приготовлении выпечка. Для приготовления хачапури судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 0,5 кг муки
- 15 г соли
- 15 г сахара
- 7 г сухих дрожжей
- 30 г растительного масла
- 250 г воды
- 180 г сыра сулугуни
- 2 желтка
- 10 г сливочного масла
Чтобы приготовить тесто для хачапури, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сначала смешивает сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и дрожжи. После этого добавляем растительное масло, воду и вымешиваем эластичное тесто – можно вручную, можно воспользоваться кухонной машиной.
Готовое тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво кладет в смазанную растительным маслом миску, накрывает полотенцем и оставляет в теплом месте на 2-3 часа.
Дальше нужно сформировать хачапури. На припыленном мукой столе раскатываем тесто, в середину выкладываем тертый сыр сулугуни, защипываем края и формируем бортики, как на видео.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает хачапури яичным желтком и отправляет в разогретую до 250 градусов духовку на 5-7 минут – выпекается оно супербыстро.
Внутрь на горячее хачапури выкладываем сырой яичный желток и кусочек сливочного масла.
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