Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить десерт Павлова по упрощенному варианту.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать сладкий десерт с минимумом продуктов. Кулинар сразу посоветовала, не добавлять в смесь ничего лишнего, иначе она не застынет и не будет держаться, как надо.

Ингредиенты:

150 г яичных белков

150 г сахара

150 г сахарной пудры

2 г соли

5 г лимонного сока

Для крема:

Маскарпоне

Сахарная пудра

Сливки

Лимонный или лаймовый сок и цедра

Или: Филадельфия и белый шоколад, мороженое или сорбет

Инструкции:

Взбейте белки с солью и лимонным соком до образования мягкой пены, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, до тех пор, пока масса не станет густой и блестящей.

После этого добавьте сахарную пудру и нежно перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, выложите меренгу на лист пергаментной бумаги или силиконовый листик, разровняйте ее спатулой или ножом.

Выпекайте меренгу в предварительно разогретой духовке при температуре 130°C в течение 30 минут.

Остудите меренгу до комнатной температуры.

Приготовьте крем: смешайте маскарпоне с сахарной пудрой, сливками и добавьте лимонный или лаймовый сок и цедру по вкусу.

Нанесите крем на остывшую меренгу, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская. Украсьте сверху свежей клубникой и другими ягодами по желанию.

Подавайте десерт сразу после приготовления, чтобы сохранить его нежный вкус и текстуру.

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