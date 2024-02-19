Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать сладкий десерт с минимумом продуктов. Кулинар сразу посоветовала, не добавлять в смесь ничего лишнего, иначе она не застынет и не будет держаться, как надо.
Ингредиенты:
- 150 г яичных белков
- 150 г сахара
- 150 г сахарной пудры
- 2 г соли
- 5 г лимонного сока
Для крема:
- Маскарпоне
- Сахарная пудра
- Сливки
- Лимонный или лаймовый сок и цедра
- Или: Филадельфия и белый шоколад, мороженое или сорбет
Инструкции:
Взбейте белки с солью и лимонным соком до образования мягкой пены, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, до тех пор, пока масса не станет густой и блестящей.
После этого добавьте сахарную пудру и нежно перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, выложите меренгу на лист пергаментной бумаги или силиконовый листик, разровняйте ее спатулой или ножом.
Выпекайте меренгу в предварительно разогретой духовке при температуре 130°C в течение 30 минут.
Остудите меренгу до комнатной температуры.
Приготовьте крем: смешайте маскарпоне с сахарной пудрой, сливками и добавьте лимонный или лаймовый сок и цедру по вкусу.
Нанесите крем на остывшую меренгу, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская. Украсьте сверху свежей клубникой и другими ягодами по желанию.
Подавайте десерт сразу после приготовления, чтобы сохранить его нежный вкус и текстуру.
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