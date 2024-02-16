Согласно новым правилам, государственные служащие могут ожидать иного подхода к расчету своих пенсионных выплат. Эти изменения возникли в результате реформы системы оплаты труда и были официально объявлены в соответствующем проекте Постановления Кабинета Министров, доступном на сайте профсоюзов.

Исходя из объяснений, система оплаты труда для государственных служащих претерпела изменения начиная с 1 января текущего года. Изменения касаются как должностных окладов (увеличено на 70%), так и вариативной составляющей оплаты труда (надбавок, премий), которая теперь составляет всего 30%. Главной целью реформы является создание одинакового подхода к расчету как заработной платы, так и пенсионного обеспечения.

Таким образом, начиная с 2024 года, пенсии для государственных служащих, работавших в государственных структурах, проведших классификацию должностей, будут рассчитываться следующим образом:

С учетом должностных окладов и надбавок по рангу и стажу работы в размерах, установленных до 1 января текущего года;

С учетом выплат, которые могут быть включены в заработок для расчета пенсии после 1 января 2024 года. Государственные служащие будут получать пенсию



в размере 60% своей заработной платы, в которую уже включены все оплаченные виды труда, за которые были уплачены взносы для общегосударственного обязательного страхования.

Реформа оплаты труда для государственных работников была одобрена в декабре 2023 г. и находится на стадии обсуждения.

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