Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами простым рецептом, который поможет разнообразить свои завтраки и не только.
На своей странице в Instagram шеф-повар предложила улучшенный рецепт дерунов - с беконом и сыром.
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Для приготовления дерунов шеф-повар берет такие ингредиенты:
- картофель - 3 шт. крупных
- лук репчатый - 1 шт.
- яйцо - 1 шт.
- мука - 1 ст.л.
- бекон - 70 г
- пармезан или любой другой сыр - 50 г
- соль и перец по вкусу
- можно добавить пару щепоток копчёной паприки
Сперва натираем картофель на терке.
"Я тру часть на крупной и часть на мелкой, для разной консистенции", – рассказала шеф-повар.
Лук мелко натираем, смешиваем с картофелем, добавляем соль, перец и хорошо отжимаем лишнюю жидкость.
Бекон мелко нарезаем, сыр натираем на терке. Смешиваем картофельную массу с яйцом, мукой, беконом, сыром, добавляем немного паприки или своих любимых специй.
"Кстати, чтобы картофель не темнел - просто добавьте в замес ложку сметаны", – советует шеф-повар.
Жарить деруны нужно на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до румяности с обеих сторон. После этого шеф-повар перекладывает их в форму и допекает в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 3-5 минут.
Подавать драники лучше всего со сметаной, любимым соусом или просто с жаренными грибами. К завтраку также очень удачная идея добавить яйцо.
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