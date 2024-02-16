Деруны – популярное среди украинцев блюдо, ведь оно и доступное, и легкое в приготовлении, и вкусное, но его можно сделать еще вкуснее, добавив несколько ингредиентов.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами простым рецептом, который поможет разнообразить свои завтраки и не только.

На своей странице в Instagram шеф-повар предложила улучшенный рецепт дерунов - с беконом и сыром.

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Для приготовления дерунов шеф-повар берет такие ингредиенты:

картофель - 3 шт. крупных

лук репчатый - 1 шт.

яйцо - 1 шт.

мука - 1 ст.л.

бекон - 70 г

пармезан или любой другой сыр - 50 г

соль и перец по вкусу

можно добавить пару щепоток копчёной паприки

Сперва натираем картофель на терке.

"Я тру часть на крупной и часть на мелкой, для разной консистенции", – рассказала шеф-повар.

Лук мелко натираем, смешиваем с картофелем, добавляем соль, перец и хорошо отжимаем лишнюю жидкость.

Бекон мелко нарезаем, сыр натираем на терке. Смешиваем картофельную массу с яйцом, мукой, беконом, сыром, добавляем немного паприки или своих любимых специй.

"Кстати, чтобы картофель не темнел - просто добавьте в замес ложку сметаны", – советует шеф-повар.

Жарить деруны нужно на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до румяности с обеих сторон. После этого шеф-повар перекладывает их в форму и допекает в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 3-5 минут.

Подавать драники лучше всего со сметаной, любимым соусом или просто с жаренными грибами. К завтраку также очень удачная идея добавить яйцо.

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