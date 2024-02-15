Готовить блины, чтобы они всегда были вкусными и тоненькими, на самом деле очень просто, нужно лишь знать несколько нюансов.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram рассказала, как приготовить идеальные тоненькие блины.

"Я равнодушна к шоколадным батончикам и к десертам, но никогда не могу отказаться от блинчиков. Солёные или со сгущенкой и сметаной, да и просто тёплые, без ничего - это прям одно из того, что я могла бы есть каждый день. Итак, делюсь самым простым, но от того не менее классным рецептом", – советует шеф-повар.

Для приготовления блинов нам понадобятся такие ингредиенты:

мука - 250 г

яйца - 3 шт.

молоко - 350 г

вода (кипяток) - 350

соль - щепотка

сахар - 2 ст.л.

растительно масло - 3 ст.л.

Шеф-повар сразу сделала несколько важных уточнений. Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, а вода - кипяток. Можно также немного подогреть молоко.

"Муку, молоко и воду можно мерять стаканами! Но стакан должен быть один и тот же!", – отметила Валентина Кущ.

Чтобы приготовить тесто на блины, сперва взбиваем венчиком яйца с сахаром и солью. Далее добавляем половину молока и засыпаем муку, перемешиваем все до однородности и только потом добавляем остальное молоко – так тесто получится без комочков. В конце добавляем кипяток, растительное масло и снова все перемешиваем.

Жарим блины на антипригарной сковороде, слегка смазанной растительным маслом.

"Я беру салфетку, пропитываю ее маслом и периодически этой салфеткой протираю сковороду. Чтобы краешки блинчиков были мягкими - ещё горячие блины я заматываю в пленку", - добавила шеф-повар.

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