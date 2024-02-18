Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать весенний салат с домашним соусом.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить простой и полезный салат дома с пикантным соусом. Мартыновская заверяет, что сделать дома соус, как в ресторане, проще и вкуснее, чем может показаться.

Ингредиенты:

Салат Ромен или другой зеленый

Вареные яйца

Зеленый лук

Запеченное филе курицы или перепела

Для соуса туна:

100 г консервированного в масле тунца

1 желток

1 ч.л. горчицы

100-150 г рафинированного растительного масла

1 зубчик чеснока

50 г сыра

Сок лимона

Соль

Сахар

Приготовление:

Для начала приготовим соус туна. Смешайте желток, горчицу, лимонный сок, соль и сахар. Постепенно влейте масло, постоянно перемешивая, чтобы получился густой майонез, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте к майонезу натертый чеснок, натертый пармезан и консервированный тунец. Взбейте все блендером до однородной массы.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, в большой тарелке смешайте нарезанный салат, отварные яйца, нарезанное запеченное филе курицы или перепела.

Полейте салат полученным соусом туна и посыпьте сверху нарезанным зеленым луком, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

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