Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить простой и полезный салат дома с пикантным соусом. Мартыновская заверяет, что сделать дома соус, как в ресторане, проще и вкуснее, чем может показаться.

Ольга Мартыновская

Ингредиенты:

  • Салат Ромен или другой зеленый
  • Вареные яйца
  • Зеленый лук
  • Запеченное филе курицы или перепела

Для соуса туна:

  • 100 г консервированного в масле тунца
  • 1 желток
  • 1 ч.л. горчицы
  • 100-150 г рафинированного растительного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 г сыра
  • Сок лимона
  • Соль
  • Сахар

Приготовление:

Для начала приготовим соус туна. Смешайте желток, горчицу, лимонный сок, соль и сахар. Постепенно влейте масло, постоянно перемешивая, чтобы получился густой майонез, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте к майонезу натертый чеснок, натертый пармезан и консервированный тунец. Взбейте все блендером до однородной массы.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, в большой тарелке смешайте нарезанный салат, отварные яйца, нарезанное запеченное филе курицы или перепела.

Полейте салат полученным соусом туна и посыпьте сверху нарезанным зеленым луком, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

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