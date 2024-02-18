Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить простой и полезный салат дома с пикантным соусом. Мартыновская заверяет, что сделать дома соус, как в ресторане, проще и вкуснее, чем может показаться.
Ингредиенты:
- Салат Ромен или другой зеленый
- Вареные яйца
- Зеленый лук
- Запеченное филе курицы или перепела
Для соуса туна:
- 100 г консервированного в масле тунца
- 1 желток
- 1 ч.л. горчицы
- 100-150 г рафинированного растительного масла
- 1 зубчик чеснока
- 50 г сыра
- Сок лимона
- Соль
- Сахар
Приготовление:
Для начала приготовим соус туна. Смешайте желток, горчицу, лимонный сок, соль и сахар. Постепенно влейте масло, постоянно перемешивая, чтобы получился густой майонез, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.
Добавьте к майонезу натертый чеснок, натертый пармезан и консервированный тунец. Взбейте все блендером до однородной массы.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, в большой тарелке смешайте нарезанный салат, отварные яйца, нарезанное запеченное филе курицы или перепела.
Полейте салат полученным соусом туна и посыпьте сверху нарезанным зеленым луком, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.
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