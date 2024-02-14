Участники двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк и Руслан Батыльчук показали, как приготовить вкуснейший торт на основе обыкновенного черного хлеба.
Для приготовления тортика звезды "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:
- черствый черный хлеб – 150 г
- яйца – 8 шт. (разделяем желтки и белки)
- сахар - 200 г
- орехи грецкие - 100 г
- цедра одного лимона
- корица
- ванильный сахар – 4 г (со вкусом бурбона)
- ромовая эссенция – 2 капли
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
Для помадки:
- 120 г молока
- 3 ст. л. какао-порошка
- 50 г сливочного масла
- 3 ст. л. сахара
Хлеб звезды "Мастер Шеф" натирают на большой терке, а орехи измельчают ножом.
Яичные желтки смешиваем с сахаром и перетираем их венчиком до белого цвета. Отдельно миксером взбиваем белки до стойких пиков, добавляя в процессе ванильный сахар.
Смешиваем до однородной консистенции перетертые желтки с лимонной цедрой, ромовой эссенцией, корицей, разрыхлителем, измельченными орехами и хлебом. После этого звезды "Мастер Шеф" постепенно прибавляют взбитые белки, пока не смешают все до однородности – и тесто готово.
Готовую массу выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35 минут.
Чтобы приготовить помадку для торта, участники "Мастер Шеф" просто смешали в сотейнике молоко, сахар, какао-порошок и сливочное масло и на малом огне, постоянно помешивая, довели массу до однородности.
Когда торт чуть-чуть остынет, достаем его из формы, поливаем помадкой и украшаем половинками орехов.
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