Звезды "Мастер Шеф 12" предложили украинцам доступный и оригинальный рецепт торта, который покорит всех гостей.

Участники двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк и Руслан Батыльчук показали, как приготовить вкуснейший торт на основе обыкновенного черного хлеба.

Для приготовления тортика звезды "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:

черствый черный хлеб – 150 г

яйца – 8 шт. (разделяем желтки и белки)

сахар - 200 г

орехи грецкие - 100 г

цедра одного лимона

корица

ванильный сахар – 4 г (со вкусом бурбона)

ромовая эссенция – 2 капли

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Для помадки:

120 г молока

3 ст. л. какао-порошка

50 г сливочного масла

3 ст. л. сахара

Хлеб звезды "Мастер Шеф" натирают на большой терке, а орехи измельчают ножом.

Яичные желтки смешиваем с сахаром и перетираем их венчиком до белого цвета. Отдельно миксером взбиваем белки до стойких пиков, добавляя в процессе ванильный сахар.

Смешиваем до однородной консистенции перетертые желтки с лимонной цедрой, ромовой эссенцией, корицей, разрыхлителем, измельченными орехами и хлебом. После этого звезды "Мастер Шеф" постепенно прибавляют взбитые белки, пока не смешают все до однородности – и тесто готово.

Готовую массу выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35 минут.

Чтобы приготовить помадку для торта, участники "Мастер Шеф" просто смешали в сотейнике молоко, сахар, какао-порошок и сливочное масло и на малом огне, постоянно помешивая, довели массу до однородности.

Когда торт чуть-чуть остынет, достаем его из формы, поливаем помадкой и украшаем половинками орехов.

Последние новости Украины:

Новый сезон "Мастер Шеф" - правила внезапно изменились, остались ли Хименес-Браво и Мартыновская.

Как вкус детства – "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал рецепт пончиков с молоком.

Секрет в бананах – "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился, как сделать быстрый вафельный торт.