В некоторых городах Украины продолжают начислять денежную помощь отдельным лицам. Сейчас регистрация на получение 10800 гривен проводится во Львовской и Волынской областях. Согласно информации, размер этой помощи, которая составляет 3600 гривен на каждого члена семьи, будет начислен в течение трех месяцев. Выплаты будет осуществлять благотворительный фонд "Право на защиту", получающий данные от УВКБ ООН в указанных областях.

Получать эту помощь смогут те лица, которые еще не смогли получить помощь от международных организаций и ежемесячные доходы которых не превышают 5400 гривен на человека. Сумма пособия будет составлять 3600 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Заявки принимаются от следующих категорий:

переселенцев, переселившихся после 24 февраля 2022;

лиц, не переселявшихся после 24 февраля 2022 года, но пострадавших от военных действий в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях;

лиц, вернувшихся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Однако каждая из этих категорий лиц должна соответствовать одной из следующих категорий уязвимости:

Семья с одним из родителей или с одним из родителей и детьми до 18 лет или пожилыми (55 лет и старше). Семья, возглавляемая одним одиноким лицом или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилым лицом с детьми до 18 лет. Семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, такими как инвалидность или хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями.

Для регистрации требуются следующие документы:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Документ, удостоверяющий личность.

Справка о взятии на учет по месту жительства.

IBAN банковской карты главного заявителя.

Свидетельство о рождении детей.

Документ об опеке над ребенком.

Удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

Регистрация будет проводиться 16 февраля с 11:00 до 15:30 в Нововолынске по адресу бульвар Шевченко, 7. Центр регистрации во Львове по адресу: площадь Маланюка, 2, работает с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00.

Важно отметить, что все члены семьи должны присутствовать при подаче заявки.

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