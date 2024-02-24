Даже не имеющие права на льготы могут сэкономить на своих счетах за электроэнергию. Специалисты из "Закарпатьяоблэнерго" объясняют, кого касается эта возможность и как это можно сделать.
Важной частью этого процесса есть разумное использование электроэнергии. Даже небольшие усилия могут оказать положительное влияние на месячные расходы.
Прежде всего, следует выключать свет в комнатах, где вы не находитесь, и устанавливать энергосберегающие лампы. Не стоит использовать много электроэнергии в пиковые часы суток. Уменьшение потребления электроэнергии на 10-15% возможно, если включать стиральные и посудомоечные машины только при полной загрузке. Также рекомендуется следить за состоянием техники, в частности регулярно чистить электрочайник от накипи, что может значительно снизить его эффективность. Кроме того, не стоит одновременно включать в сеть много приборов, за исключением пользующихся постоянным подключением.
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