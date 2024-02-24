"Специалисты по облэнерго рассказали, как уменьшить расходы на свет без получения субсидий или льгот от государства."

Даже не имеющие права на льготы могут сэкономить на своих счетах за электроэнергию. Специалисты из "Закарпатьяоблэнерго" объясняют, кого касается эта возможность и как это можно сделать.

Важной частью этого процесса есть разумное использование электроэнергии. Даже небольшие усилия могут оказать положительное влияние на месячные расходы.

Прежде всего, следует выключать свет в комнатах, где вы не находитесь, и устанавливать энергосберегающие лампы. Не стоит использовать много электроэнергии в пиковые часы суток. Уменьшение потребления электроэнергии на 10-15% возможно, если включать стиральные и посудомоечные машины только при полной загрузке. Также рекомендуется следить за состоянием техники, в частности регулярно чистить электрочайник от накипи, что может значительно снизить его эффективность. Кроме того, не стоит одновременно включать в сеть много приборов, за исключением пользующихся постоянным подключением.

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