Морковь по-корейски, сочная и вкусная, может служить самостоятельной закуской, а также ингредиентом для других блюд.

Вариантов приготовления моркови по-корейски много. И, как правило, у каждой хозяйки и хозяина есть свой рецепт.

Она может быть очень острой или более мягкой, с луком и без, замаринованная за пять минут или настояшваяся в холодильнике целую ночь или даже несколько суток и хорошо просочившаяся.

Морковь по-корейски.

Фудблогер Богдан Шевчук поделился еще одним вариантом приготовления моркови по-корейски – с кунжутом.

Для этого понадобятся такие ингредиенты – 1 кг моркови, 5 зубков чеснока, 150 г масла, 2 ст. ложки уксуса, 1 ст. ложка молотого кориандра, щепотка черного молотого перца, щепотка красного молотого перца, 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли 1ст.ложка соевого соуса 50 г кунжута.

Первый шаг в приготовлении моркови по-корейски – помойте, почистите и натрите морковь на специальной терке, предназначенной для приготовления моркови по-корейски.

Морковь по-корейски.



Чеснок пропустите через чеснокодавку и добавьте к моркови.



Далее – посыпьте овощи сверху специями, добавьте сахар, соль, уксус, соевый соус, кунжут и перемешайте.



«Вскипятите масло и залейте морковь. Затем перекладите морковь в эмалированную кастрюлю и обдавите, чтобы морковь пустила сок и покрылась маринадом», - рассказал фудблогер ход приготовления моркови по-корейски.

Сверху фудблогер советует положить пресс, например тарелку с банкой воды, и оставить морковь по-корейски в прохладном месте настаиваться до готовности, примерно 2-3 дня.

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