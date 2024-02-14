Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво любит вкусные и питательные завтраки, пишет Politeka.net.

А еще больше шеф-повар любит показывать ход приготовления, делясь с подписчиками на свою страницу Инстаграм оригинальными идеями.

На этот раз Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить лаваш с сыром.

«Действительно люблю это сочетание», – отметил Эктор Хименес-Браво.

Для этого судья «Мастер Шеф» подготовил следующие ингредиенты: круглый лаваш, отварное куриное филе, зелень, сыр, сырые яйца, зеленый лук.

Куриное филе Эктор Хименес-Браво порезал, сыр натер на терке, зелень и зеленый лук измельчил.

Яйца Хименес-Браво вылил на сковороду и когда омлет схватился с одной стороны, накрыл лавашом и перевернул.

Далее Эктор Хименес-Браво выложил потертый сыр, куриное филе и зелень. Завернул лаваш конвертиком и обжарил.

Выложив лаваш с сыром на тарелку, судья Мастер Шеф разрезал его на три части и украсил зеленью.

«Вы тоже обязательно приготовьте», – порекомендовал Хименес-Браво.

Отметим, что в качестве начинки в лаваш можно добавлять множество вкусных ингредиентов.

Так, в лаваше будут прекрасно сочетаться не только сыр и куриное филе, но и помидоры, грибы, ветчина, фарш.

Одна из самых популярных закусок – рулеты из лаваша с яйцами, сыром и крабовыми палочками.

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