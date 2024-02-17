У себя в Instagram победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как самостоятельно приготовить популярную закуску – куриные стрипсы.

"Рецепт идеальной курицы с хрустящей корочкой снаружи и нежным мясом внутри, просто тающим во рту", – советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Чтобы приготовить куриные стрипсы, победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 700 г

мука – 8 ст.л. (с горкой)

кукурузный крахмал – 8 ст.л. (с горкой)

вода теплая – 170 мл

любимые специи

растительное масло для фритюра

соль и перец по вкусу

Сначала победитель "Мастер Шеф" готовит панировку и кляр для куриных стрипсов. Муку смешиваем с крахмалом и делим на две равные части. К одной половине смеси добавляем теплую воду – получится кляр. А вторую половину оставляем сухой – для панировки.

Куриное филе нарезаем кусочками, добавляем соль, перец и любимые специи (победитель "Мастер Шеф" взял мексиканские). Сначала погружаем кусочки курицы в кляр, затем хорошо обваливаем в панировке и жарим в хорошо разогретом растительном масле до золотистой корочки.

Украинцы в комментариях оценили рецепт куриных стрипсов от победителя "Мастер Шеф":

"Просто🔥вкусно🔥и как всегда интересно🔥";

"дети просто обожают стрипсы из кфс, а эти точно вкуснее и полезнее 👏";

"Спасибо за рецепт, все очень просто и очень вкусно".

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