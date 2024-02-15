Победитель седьмого сезона кулинарного шоу Мастер Шеф Вадим Бжезинский (Пава) поделился с украинцами рецептом своих любимых котлет.

На своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский дал простой и очень вкусный рецепт куриных котлет.

"Вообще, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой рецепт, но этот неповторимый, уверяю 🔥", – советует победитель "Мастер Шеф".

У звезды "Мастер Шеф" есть секретный ингредиент, который придаст котлетам неповторимый вкус и аромат – лимон. Также вкусные котлеты, по словам шеф-повара, невозможно представить без добавления хлеба.

Для приготовления котлет победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский взял такие ингредиенты:

куриный фарш – 1 кг

яйцо куриное – 1 шт.

булочка/мякиш хлеба - 100 г

сливки жирностью 20-30% – 100 мл (можно заменить на молоко)

лук – 2 шт.

цедра и сок одного лимона

паприка копченая – 1 ч.л.

растительное масло для жарки

сливочное масло – 30 г

зелень (петрушка) - 40 г

соль и перец по вкусу

Лук победитель "Мастер Шеф" нарезает мелким кубиком и обжаривает на сливочном масле.

Мякоть хлеба замачиваем в сливках. Мелко нарезаем петрушку.

Добавляем в куриный фарш измельченную петрушку, яйцо, цедру и сок лимона, соль, перец, копченую паприку, жареный лук и размоченный хлеб, хорошо все перемешиваем до однородности и руками формируем котлеты.

Жарим котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом с добавлением ломтика лимона. Готовые котлеты смазываем кусочком сливочного масла – и можно подавать.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.