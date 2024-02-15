На своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский дал простой и очень вкусный рецепт куриных котлет.
"Вообще, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой рецепт, но этот неповторимый, уверяю 🔥", – советует победитель "Мастер Шеф".
У звезды "Мастер Шеф" есть секретный ингредиент, который придаст котлетам неповторимый вкус и аромат – лимон. Также вкусные котлеты, по словам шеф-повара, невозможно представить без добавления хлеба.
Для приготовления котлет победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский взял такие ингредиенты:
- куриный фарш – 1 кг
- яйцо куриное – 1 шт.
- булочка/мякиш хлеба - 100 г
- сливки жирностью 20-30% – 100 мл (можно заменить на молоко)
- лук – 2 шт.
- цедра и сок одного лимона
- паприка копченая – 1 ч.л.
- растительное масло для жарки
- сливочное масло – 30 г
- зелень (петрушка) - 40 г
- соль и перец по вкусу
Лук победитель "Мастер Шеф" нарезает мелким кубиком и обжаривает на сливочном масле.
Мякоть хлеба замачиваем в сливках. Мелко нарезаем петрушку.
Добавляем в куриный фарш измельченную петрушку, яйцо, цедру и сок лимона, соль, перец, копченую паприку, жареный лук и размоченный хлеб, хорошо все перемешиваем до однородности и руками формируем котлеты.
Жарим котлеты на разогретой сковороде с растительным маслом с добавлением ломтика лимона. Готовые котлеты смазываем кусочком сливочного масла – и можно подавать.
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