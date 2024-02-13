Звезда шоу "Мастер Шеф-7" Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом замечательного блюда для обеда или ужина на всю семью.

Победитель седьмого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский предложил украинцам простой и одновременно оригинальный рецепт картофеля с мясом.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" Пава берет следующие ингредиенты:

картофель (очищенный) - 700 г

филе куриное – 400 г

яйцо куриное – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

сыр твердый – 100 г

сушеный чеснок – 0.5 ч.л.

розмарин сухой – 0.5 ч.л.

соль и перец по вкусу

растительное масло – 1 ст.л.

Сначала победитель "Мастер Шеф" нарезает картошку и куриное филе тоненькими слайсами. Смешиваем нарезанный картофель и курицу, добавляем муку, яйцо, специи и все хорошо перемешиваем.

В сковороду наливаем 1 ст.л. растительного масла, равномерным слоем выкладываем половину картофельно-мясной смеси, затем слой твердого сыра (можно просто слайсами, а можно натереть), а сверху снова картофель с курицей.

Победитель "Мастер Шеф" готовит блюдо на минимальном огне под крышкой в ​​течение 15-20 минут, а затем дает ему немного остыть, но не полностью, чтобы блюдо оставалось теплым. Прямо из сковороды переворачиваем запеканку на тарелку, нарезаем на порционные кусочки и наслаждаемся.

"Приятного аппетита! Замечательный ужин/обед со вкусом домашней кухни: самый вкусный картофель с мясом!", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

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