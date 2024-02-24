Лица определенных категорий имеют возможность получить разные льготы – от скидок на коммунальные услуги до разных компенсаций за проезд. Информация о том, кто может получить до 800 гривен компенсации за проезд в транспорте размещена на сайте Львовского городского совета. Решение о предоставлении денежной компенсации за расходы по проезду было принято Львовским городским советом.

Эта программа поддержки предполагает предоставление компенсаций маломобильным гражданам, пользующимся колесными креслами для передвижения. Денежная компенсация предоставляется за проезд на специальных такси, предназначенных для перевозки людей на колясках.

Отмечается, что город будет возмещать расходы на поездки по инклюзивному такси компании Uklon. Каждый человек, пользующийся этой программой, может получать ежемесячную компенсацию в размере до 800 гривен. Деньги будут начисляться за каждую совершенную поездку, поэтому для получения компенсации лицо должно обратиться во Львовский городской совет и предоставить необходимый пакет документов, среди которых подтверждение количества поездок.

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