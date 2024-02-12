У Харкові жінка використовувала хитромудрість для того, щоб викрасти гроші у мешканців будинку, який постраждав від обстрілів, вигадуючи, що збирає кошти на ремонт.

39-річна мешканка Харкова змусила людей, які стали жертвами воєнної агресії та потребували відновлення житла, передати їй суму в 87 тисяч гривень. Жінку підозрюють у вчиненні серії шахрайських дій.

За інформацією відділу комунікації ГУНП України в Харківській області, поліція вже фіксувала 10 випадків шахрайства, пов'язаних із цією жінкою, яка викрала у людей загалом 87 тисяч гривень.

Правоохоронці 30 січня провели офіційний обшук у місці проживання підозрюваної, вилучивши мобільні термінали, платіжні картки, комп’ютерну техніку та записи, пов'язані із збором коштів. Зловмисниці видано підозру за скоєння 10 кримінальних правопорушень згідно зі статтею 190, частина 2 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі триває розслідування, щоб встановити причетність жінки до приблизно 30 інших випадків шахрайства аналогічного характеру. Згідно з відповідним розділом Кримінального кодексу України, жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

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