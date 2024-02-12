В Харькове женщина использовала хитрость для того, чтобы похитить деньги у жителей дома, пострадавшего от обстрелов, придумывая, что собирает средства на ремонт.

39-летняя жительница Харькова заставила людей, ставших жертвами военной агрессии и нуждавшихся в восстановлении жилья, передать ей сумму в 87 тысяч гривен. Женщину подозревают в совершении серии мошеннических действий.

По информации отдела коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, полиция уже фиксировала 10 случаев мошенничества, связанных с этой женщиной, похитившей у людей 87 тысяч гривен.

Правоохранители 30 января провели официальный обыск в месте жительства подозреваемой, изъяв мобильные терминалы, платежные карты, компьютерную технику и записи, связанные со сбором средств. Злоумышленнице выдано подозрение за совершение 10 уголовных правонарушений согласно статье 190, часть 2 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается расследование, чтобы установить причастность женщины к примерно 30 другим случаям мошенничества аналогичного характера. Согласно соответствующему разделу Уголовного кодекса Украины, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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