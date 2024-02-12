Вік виходу пенсію визначається лише на рівні 60, 63 чи 65 років залежно від накопиченого страхового стажу.

З початку 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата, що призвело до змін у розмірі мінімального страхового внеску для громадян. Подробиці було повідомлено у прес-службі Пенсійного фонду України. Там повідомили, скільки прийдеться заплатити за місяць стажу.

Тепер, щоб робота враховувалася у загальному трудовому стажі, необхідно щомісяця сплачувати 1 562 гривні з 1 січня. З 1 квітня цього року вимоги до внесків збільшились, становлячи 1 760 гривень через підвищення мінімальної зарплати.

Мінімальний страховий внесок складає 22% від мінімальної заробітної плати. Щодо максимального розміру пенсійних внесків, він обчислюється як 22% від 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати.

Вік виходу на пенсію визначається на рівні 60, 63 або 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу. Встановлені такі вимоги до страхового стажу:

У віці 60 років необхідно мати мінімум 31 рік страхового стажу.

У віці 63 роки вимагається мінімум 21 рік страхового стажу.

У віці 65 років потрібно мати мінімум 15 років страхового стажу.

Страховий стаж визначається на підставі даних про нарахування страхових внесків, які подаються роботодавцями у щоквартальних звітах.

Крім того, усі громадяни України можуть взяти участь у добровільній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, незалежно від того, чи працюють вони чи ні. Вони можуть самостійно накопичувати пенсію шляхом укладання відповідного договору. Зараз це можна зробити на сайті Пенсійного фонду України через веб-портал електронних послуг.

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