Возраст выхода на пенсию определяется на уровне 60, 63 или 65 лет в зависимости от накопленного страхового стажа.

С начала 2024 года в Украине выросла минимальная заработная плата, что привело к изменениям в размере минимального страхового взноса для граждан. Подробности были сообщены в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. Там сообщили, сколько придется заплатить за месяц стажа.

Теперь, чтобы работа учитывалась в общем трудовом стаже, необходимо ежемесячно платить 1562 гривны с 1 января. С 1 апреля этого года требования к вкладам увеличились, составляя 1760 гривен из-за повышения минимальной зарплаты.

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной заработной платы. Относительно максимального размера пенсионных взносов он исчисляется как 22% от 15-кратного размера минимальной заработной платы.

Возраст выхода на пенсию определяется на уровне 60, 63 или 65 лет в зависимости от накопленного страхового стажа. Установлены следующие требования к страховому стажу:

В возрасте 60 лет необходимо иметь минимум 31 год страхового стажа.

В возрасте 63 лет требуется минимум 21 год страхового стажа.

В возрасте 65 лет нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа.

Страховой стаж определяется на основании данных о начислении страховых взносов, подаваемых работодателями в ежеквартальных отчетах.

Кроме того, все граждане Украины могут принять участие в добровольной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, независимо от того, работают они или нет. Они могут самостоятельно накапливать пенсию путем заключения соответствующего договора. Сейчас это можно сделать на сайте Пенсионного фонда Украины через веб-портал электронных услуг.

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