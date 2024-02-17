В Украине рассматривают вопрос об ограничении переводов средств с карты на карту физическими лицами.

Национальный банк Украины еще не принял решение об ограничении переводов средств между карточками физических лиц. Этот вопрос рассматривается в контексте комплексных мер, направленных на борьбу с теневой экономикой.

Об этом заявил в телемарафоне член Совета Нацбанка Василий Фурман. По его словам, ведущие банки уже установили определенные ограничения на расчеты по карточкам, руководствуясь действующим законодательством. «Большинство граждан этого не почувствовали, и эти ограничения успешно помогают в борьбе с "мискодингом", при этом не влияя на обычные платежи населения по карточкам», — подчеркнул член Совета НБУ.

Фурман объяснил, что Нацбанк рассматривает возможность расширения практики ограничений крупных расчетных сделок на рынок в целом. Однако он отметил, что любые ограничения, если они будут введены, будут потенциально затрагивать только ограниченный круг лиц и не затрагивать обычные платежи украинцев по карточкам.

Фурман объяснил, почему появилась необходимость введения ограничений для борьбы с теневой экономикой, в частности для прекращения использования дроп-карт в схемах уклонения от уплаты налогов.

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