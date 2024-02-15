Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram рассказал, как сделать нежное кофейное масло к мягким панкейкам. По словам кулинара, такой десерт хорошо подходит к завтраку.
Ингредиенты:
Для кофейного масла:
- 200 г сливочного масла
- 1 эспрессо (или 30 мл очень крепкого кофе)
- 10-30 г сахарной пудры (по вкусу)
Для панкейков:
- 30 мл кефира
- 1 чайная ложка соды
- 50 г муки
- 50 г сливочного масла
- 50 г сахара
- Щепотка соли
Инструкции:
Начнем с приготовления кофейного масла. В небольшой кастрюле или сковороде варите один эспрессо и дайте ему остыть, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В миске смешайте сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Постепенно добавьте остывший кофе и продолжайте взбивать, пока не получится однородная масса. Оставьте масло в стороне, чтобы оно остыло и застыло немного.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добвляет, для приготовления панкейков в миске смешайте кефир и соду, дайте им реакционировать в течение нескольких минут.
В другой миске смешайте муку, сахар и щепотку соли. Добавьте сливочное масло и взбивайте, пока не получится крошечные кусочки теста.
Соедините смеси с кефиром и мукой, перемешайте, чтобы получилось гладкое тесто без комков.
Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте небольшое количество масла для жарки.
Вылейте тесто на сковороду, используя большую ложку или черпак, чтобы сформировать панкейки. Жарьте их до появления пузырьков на поверхности, затем переверните и подрумяньте с другой стороны, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Повторяйте процесс до тех пор, пока всё тесто не закончится.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.