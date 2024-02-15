Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram рассказал, как сделать нежное кофейное масло к мягким панкейкам. По словам кулинара, такой десерт хорошо подходит к завтраку.

Ингредиенты:

Для кофейного масла:

200 г сливочного масла

1 эспрессо (или 30 мл очень крепкого кофе)

10-30 г сахарной пудры (по вкусу)

Для панкейков:

30 мл кефира

1 чайная ложка соды

50 г муки

50 г сливочного масла

50 г сахара

Щепотка соли

Инструкции:

Начнем с приготовления кофейного масла. В небольшой кастрюле или сковороде варите один эспрессо и дайте ему остыть, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В миске смешайте сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Постепенно добавьте остывший кофе и продолжайте взбивать, пока не получится однородная масса. Оставьте масло в стороне, чтобы оно остыло и застыло немного.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добвляет, для приготовления панкейков в миске смешайте кефир и соду, дайте им реакционировать в течение нескольких минут.

В другой миске смешайте муку, сахар и щепотку соли. Добавьте сливочное масло и взбивайте, пока не получится крошечные кусочки теста.

Соедините смеси с кефиром и мукой, перемешайте, чтобы получилось гладкое тесто без комков.

Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте небольшое количество масла для жарки.

Вылейте тесто на сковороду, используя большую ложку или черпак, чтобы сформировать панкейки. Жарьте их до появления пузырьков на поверхности, затем переверните и подрумяньте с другой стороны, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Повторяйте процесс до тех пор, пока всё тесто не закончится.

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