Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram рассказала, как приготовить лучшее тесто на пиццу.
"Очень легко готовить, а еще отлично то, что можно замешать вечером, а на следующий день приготовить с любой начинкой", – советует Валентина Кущ.
Для приготовления теста на пиццу шеф-повар берет следующие ингредиенты:
- мука – 350 г
- вода теплая – 250 г
- соль - щепотка
- сахар – 25 г
- дрожжи сухие – 5 г
- растительное масло (желательно оливковое) – 30 г
Просто смешиваем муку с солью, сахаром, сухими дрожжами, водой и растительным маслом до однородности.
"Тесто получается немного вязкое, но так и нужно! Дальше 2 варианта. Или ждем 2 часа и готовим, или под пленку, в холодильник на ночь, утром достаем, отогреваем при комнатной температуре и готовим", – объясняет шеф-повар.
Поскольку тесто липнет к рукам, его нужно обязательно выкладывать на поверхность, присыпанную мукой, и муки не жалеем, а уже потом руками формируем основу для пиццы.
Выкладываем растянутое тесто на противень, сверху выкладываем начинку по вкусу и выпекаем пиццу в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут, чтобы корж снизу зарумянился.
"Я делала без начинки, а просто смазала чесночным маслом с сыром, а уже после выпекания выкладывала томаты, зелень, хамон и буррату. Эксперементируйте, тесто получается очень классное!", - подчеркнула шеф-повар.
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