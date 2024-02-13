Есть много рецептов теста для приготовления пиццы, и этот отличается своей простотой, универсальностью и, конечно, вкусом.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram рассказала, как приготовить лучшее тесто на пиццу.

"Очень легко готовить, а еще отлично то, что можно замешать вечером, а на следующий день приготовить с любой начинкой", – советует Валентина Кущ.

Для приготовления теста на пиццу шеф-повар берет следующие ингредиенты:

мука – 350 г

вода теплая – 250 г

соль - щепотка

сахар – 25 г

дрожжи сухие – 5 г

растительное масло (желательно оливковое) – 30 г

Просто смешиваем муку с солью, сахаром, сухими дрожжами, водой и растительным маслом до однородности.

"Тесто получается немного вязкое, но так и нужно! Дальше 2 варианта. Или ждем 2 часа и готовим, или под пленку, в холодильник на ночь, утром достаем, отогреваем при комнатной температуре и готовим", – объясняет шеф-повар.

Поскольку тесто липнет к рукам, его нужно обязательно выкладывать на поверхность, присыпанную мукой, и муки не жалеем, а уже потом руками формируем основу для пиццы.

Выкладываем растянутое тесто на противень, сверху выкладываем начинку по вкусу и выпекаем пиццу в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут, чтобы корж снизу зарумянился.

"Я делала без начинки, а просто смазала чесночным маслом с сыром, а уже после выпекания выкладывала томаты, зелень, хамон и буррату. Эксперементируйте, тесто получается очень классное!", - подчеркнула шеф-повар.

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