Оладьи – это всегда отличная идея для завтрака, с рецептами можно экспериментировать, готовя и сладкие варианты, и соленые, добавляя разнообразные ингредиенты.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом оригинальных сладких оладий с добавлением яблок и тыквы.

Рецепт очень простой, а готовые оладьи приятно удивят вкусом и ароматом.

Для приготовления тыквенно-яблочных оладий шеф-повар берет следующие ингредиенты:

кефир (теплый) – 350 мл

мука пшеничная – 180 г

сода – 0,5 чайной ложки

разрыхлитель - 2 г

яйцо – 1 шт.

растительное масло рафинированное – 50 г

яблоко – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

пюре тыквенное – 100 г

соль - щепотка

специи по вкусу (корица, гвоздика, сухой имбирь)

Для начала нужно подготовить тыквенное пюре. Это универсальный рецепт, который может являться основой разнообразных блюд. Шеф-повар просто чистит тыкву, нарезает ее на куски, выкладывает на противень, застеленный пергаментом, поливает немного растительным маслом и запекает в разогретой до 200 градусов духовке до мягкости, а затем перебивает до однородности.

Для приготовления теста на оладьи сначала смешиваем сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель и сахар. Далее добавляем в эту смесь теплый кефир (это важно!), яйцо, мелко натертое яблоко, тыквенное пюре и 50 г растительного масла. Перемешиваем все до однородности.

Жарим оладьи на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, на среднем огне с обеих сторон. Подавать яблочно-тыквенные оладьи шеф-повар советует со сметаной, медом или любимым вареньем.

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