Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом оригинальных сладких оладий с добавлением яблок и тыквы.
Рецепт очень простой, а готовые оладьи приятно удивят вкусом и ароматом.
Для приготовления тыквенно-яблочных оладий шеф-повар берет следующие ингредиенты:
- кефир (теплый) – 350 мл
- мука пшеничная – 180 г
- сода – 0,5 чайной ложки
- разрыхлитель - 2 г
- яйцо – 1 шт.
- растительное масло рафинированное – 50 г
- яблоко – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- пюре тыквенное – 100 г
- соль - щепотка
- специи по вкусу (корица, гвоздика, сухой имбирь)
Для начала нужно подготовить тыквенное пюре. Это универсальный рецепт, который может являться основой разнообразных блюд. Шеф-повар просто чистит тыкву, нарезает ее на куски, выкладывает на противень, застеленный пергаментом, поливает немного растительным маслом и запекает в разогретой до 200 градусов духовке до мягкости, а затем перебивает до однородности.
Для приготовления теста на оладьи сначала смешиваем сухие ингредиенты: муку, соду, разрыхлитель и сахар. Далее добавляем в эту смесь теплый кефир (это важно!), яйцо, мелко натертое яблоко, тыквенное пюре и 50 г растительного масла. Перемешиваем все до однородности.
Жарим оладьи на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, на среднем огне с обеих сторон. Подавать яблочно-тыквенные оладьи шеф-повар советует со сметаной, медом или любимым вареньем.
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