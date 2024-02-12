Шеф-повар поделилась с украинцами оригинальным рецептом вкусного и полезного салата с капустой и свеклой.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусный и питательный зимний салат, который станет превосходной заменой обычному винегрету.

"Можно назвать его и гарниром, и салатом", – подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления зимнего салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

брюссельская капуста – 300 г

тыква – 300 г

отварная свекла - 300 г

орехи грецкие - 100 г

клюква сухая – 100 г

Для заправки:

уксус (бальзамический) – 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

также можно добавить немного домашнего ароматного масла или просто оливкового

Брюссельскую капусту нужно почистить. Для этого шеф-повар просто срезает низ каждой капусточки, а верхние листики тогда сами отпадают. Каждую капусту разрезаем пополам. Тыкву чистим и режем кубиком размером примерно 1 на 1 см или немного больше.

Выкладываем тыкву и брюссельскую капусту на противень, застеленный пергаментом, поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Тем временем нарезаем кубиком свеклу. Ее можно немного полить ароматным маслом, чтобы она не сильно пускала сок.

Для заправки салата просто смешиваем бальзамический уксус и мед.

"Балансируйте здесь вкус сами. Чтобы Вам не было сильно сладко или кисло", – объясняет Валентина Кущ.

Грецкие орешки обжариваем. Клюкву заливаем кипятком, а затем сливаем воду.

Смешиваем все ингредиенты, заправляем салат – и можно наслаждаться.

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