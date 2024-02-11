В этот раз на своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился рецептом нереально вкусного шоколадного брауни.

"Десерт, который точно сведет с ума, и вы будете готовить его снова и снова 🫰🏽Брауни – это сочетание хрустящей корочки и нежной влажной серединки, отличающей его от других шоколадных пирогов", – советует победитель "Мастер Шеф" Пава.

Для приготовления шоколадного брауни победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

шоколад молочный – 100 г

шоколад черный – 100 г

сливочное масло – 150 г

яйца – 3 шт.

сахар – 180 г

мука – 70 г

какао-порошок - 30 г

По желанию можно добавлять в брауни орешки, а также вишню – победитель "Мастер Шеф" использовал коктейльные вишни для декора.

Сначала яйца с сахаром немного взбиваем миксером. Черный и молочный шоколад вместе со сливочным маслом растапливаем на водяной бане.

Смешиваем яичную и шоколадную смеси и постепенно добавляем просеянную муку и какао. На этом же этапе по желанию добавьте измельченные орешки. Перемешиваем все до однородности.

Далее победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский переливает шоколадное тесто в форму для выпечки и отправляет десерт в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут - брауни выйдет хрустящим снаружи и влажным внутри.

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