Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать вкусный перекус с пикантным соусом.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать вкусные и не сладкие оладки, которые хорошо подходят для завтрака и могут заменить перекус при желании.

Ингредиенты:

Для морковных оладий:

1 большая морковь

Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу

1 яйцо

Масло для жарки

Для соуса дзадзики:

1/2 чашки греческого йогурта

1/2 огурца, мелко нарезанного

1 столовая ложка свежевыжатого сока лимона

1 столовая ложка мелко нарезанной зелени (укроп, мята, петрушка)

1 столовая ложка каперсов (при желании)

1 чайная ложка приправ, тмина

Соль и перец по вкусу

Приготовление морковных оладий:

Очистите морковь и натрите ее на мелкой терке. Вы можете также нарезать зелень, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. В большой миске смешайте тертую морковь, зелень и яйцо до образования однородной массы.

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.

Формируйте оладьи из полученной массы и обжаривайте их на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета и готовности внутри.

После жарки выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Приготовление соуса дзадзики:

В небольшой миске смешайте греческий йогурт, мелко нарезанный огурец, свежевыжатый сок лимона, мелко нарезанную зелень, каперсы и молотую зиру.

Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавила, дайте соусу настояться в холодильнике в течение 10-15 минут перед подачей. Это поможет всем вкусам соединиться.

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