Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать вкусные и не сладкие оладки, которые хорошо подходят для завтрака и могут заменить перекус при желании.
Ингредиенты:
Для морковных оладий:
- 1 большая морковь
- Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу
- 1 яйцо
- Масло для жарки
Для соуса дзадзики:
- 1/2 чашки греческого йогурта
- 1/2 огурца, мелко нарезанного
- 1 столовая ложка свежевыжатого сока лимона
- 1 столовая ложка мелко нарезанной зелени (укроп, мята, петрушка)
- 1 столовая ложка каперсов (при желании)
- 1 чайная ложка приправ, тмина
- Соль и перец по вкусу
Приготовление морковных оладий:
Очистите морковь и натрите ее на мелкой терке. Вы можете также нарезать зелень, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. В большой миске смешайте тертую морковь, зелень и яйцо до образования однородной массы.
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.
Формируйте оладьи из полученной массы и обжаривайте их на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета и готовности внутри.
После жарки выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.
Приготовление соуса дзадзики:
В небольшой миске смешайте греческий йогурт, мелко нарезанный огурец, свежевыжатый сок лимона, мелко нарезанную зелень, каперсы и молотую зиру.
Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавила, дайте соусу настояться в холодильнике в течение 10-15 минут перед подачей. Это поможет всем вкусам соединиться.
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