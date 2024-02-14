Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила приготовить десерт, более простой, нежели лимонный тарт, но не менее вкусный и с уникальным привкусом кисло-сладкого деста.

Ингредиенты:

Для песочного теста:

300 гр муки высшего сорта

100 гр миндальной муки (можно заменить на обычную муку)

200 гр холодного сливочного масла, нарезанного кусочками

4 ст. ложки холодной воды

2 яйца

щепотка соли

Для начинки:

Цедра 1 бергамота

Сок 2 бергамотов

4 яйца

85 гр растопленного и охлажденного сливочного масла

120 гр сахара

Инструкции:

Приготовление песочного теста:

В большой миске смешайте муку, миндальную муку и щепотку соли, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте нарезанное сливочное масло и встряхните, пока смесь не станет крошечной крошкой.

Влейте холодную воду и яйца. Тщательно вымешивайте, пока не образуется тесто.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, сформируйте тесто в шар, заверните его в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Подготовка начинки:

В миске смешайте цедру одного бергамота, сок двух бергамотов, яйца, растопленное и охлажденное сливочное масло и сахар. Хорошо перемешайте.

Приготовление тарта:

Разогрейте духовку до 170°C.

Выньте тесто из холодильника и раскатайте его толщиной 4-5 мм. Перенесите тесто в форму для выпечки и аккуратно уберите лишние края.

Равномерно распределите начинку на тесте. Поместите тарт в разогретую духовку на средний уровень и выпекайте около 40 минут, или пока тарт не станет золотистым.

Завершение:

Дайте тарту хорошо остыть перед подачей, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская. Подавайте тарт с бергамотом как есть или при желании украсьте меренгой или подайте с ванильным мороженым.

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