Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила приготовить десерт, более простой, нежели лимонный тарт, но не менее вкусный и с уникальным привкусом кисло-сладкого деста.
Ингредиенты:
Для песочного теста:
- 300 гр муки высшего сорта
- 100 гр миндальной муки (можно заменить на обычную муку)
- 200 гр холодного сливочного масла, нарезанного кусочками
- 4 ст. ложки холодной воды
- 2 яйца
- щепотка соли
Для начинки:
- Цедра 1 бергамота
- Сок 2 бергамотов
- 4 яйца
- 85 гр растопленного и охлажденного сливочного масла
- 120 гр сахара
Инструкции:
Приготовление песочного теста:
В большой миске смешайте муку, миндальную муку и щепотку соли, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Добавьте нарезанное сливочное масло и встряхните, пока смесь не станет крошечной крошкой.
Влейте холодную воду и яйца. Тщательно вымешивайте, пока не образуется тесто.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, сформируйте тесто в шар, заверните его в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
Подготовка начинки:
В миске смешайте цедру одного бергамота, сок двух бергамотов, яйца, растопленное и охлажденное сливочное масло и сахар. Хорошо перемешайте.
Приготовление тарта:
Разогрейте духовку до 170°C.
Выньте тесто из холодильника и раскатайте его толщиной 4-5 мм. Перенесите тесто в форму для выпечки и аккуратно уберите лишние края.
Равномерно распределите начинку на тесте. Поместите тарт в разогретую духовку на средний уровень и выпекайте около 40 минут, или пока тарт не станет золотистым.
Завершение:
Дайте тарту хорошо остыть перед подачей, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская. Подавайте тарт с бергамотом как есть или при желании украсьте меренгой или подайте с ванильным мороженым.
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