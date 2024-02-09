Решение Саксаганского суда города подтвердило этот факт.

Умерший мужчина был главным кормильцем семьи. В течение всей жизни она полностью зависела от его финансовой поддержки.

Мужчина работал шахтером и получал пенсию по возрасту в размере 12 952,63 гривен на момент его смерти. Эта сумма была в 3,5 раза выше пенсии женщины, которая составляла 3675,24 гривен, поэтому все расходы семьи покрывались из его доходов.

Кроме того, сама женщина болеет хроническими заболеваниями, требующими постоянного лечения и значительных затрат.

После смерти супруга она осталась без основного источника дохода, поэтому обратилась в пенсионный фонд с просьбой перевести ее на другой вид пенсии для кормильцев.

Однако ей было отказано по разным адресам регистрации. В суде она объяснила, что хотя у них были разные адреса регистрации, они жили как одна семья, что было подтверждено свидетелями.

Таким образом, решение суда подтвердило факты ее зависимости от супруга и совместного проживания как одной семьи.