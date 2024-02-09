За наявності боргів за комунальними платежами можуть надати субсидію, але є низка умов, про що повыдомили у ПФУ.

Громадяни України, чий дохід не дозволяє їм самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть претендувати на отримання житлової субсидії. Допомогу на виплату комунальних послуг можуть отримати навіть ті, хто має заборгованість, але існують чіткі умови. В ПФУ пояснили всі нюанси.

В Пенсійному фонді пояснили, що житлова субсидія не буде призначена, включно на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену більш як три місяці заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг.

Житлова субсидія не буде призначена, якщо є заборгованість за витрати на управління багатоквартирним будинком, що накопичилася протягом трьох років, і загальна сума цих боргів (на момент звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Також можуть існувати випадки, коли житлову субсидію призначають особам з боргами за послуги ЖКГ. Це можливо у випадках, коли документально підтверджено сплату заборгованості, укладено договір про реструктуризацію боргу або споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку (існує ухвала про відкриття провадження у справі). Для цих осіб житлова субсидія може бути призначена протягом двох місяців з моменту початку опалювального (неопалювального) сезону.

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