При наличии долгов по коммунальным платежам могут предоставить субсидию, но существует ряд условий, о чем сообщили в ПФУ.

Граждане Украины, доход которых не позволяет им самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищной субсидии. Помощь на выплату коммунальных услуг могут получить даже те, кто имеет задолженность, но есть четкие условия. В ПФУ объяснили все нюансы.

В Пенсионном фонде пояснили, что жилищная субсидия не будет назначена, включая следующий период, если домохозяйство имеет просроченную более трех месяцев задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Жилищная субсидия не будет назначена, если есть накопившаяся за три года задолженность за расходы на управление многоквартирным домом и общая сумма этих долгов (на момент обращения за назначением жилищной субсидии) превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).

Также могут существовать случаи, когда жилищную субсидию назначают лицам с долгами за услуги ЖКХ. Это возможно в случаях, когда документально подтверждена уплата задолженности, заключен договор о реструктуризации долга или потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке (есть решение об открытии производства по делу). Для этих лиц жилищная субсидия может быть назначена в течение двух месяцев с момента начала отопительного (неотапливаемого) сезона.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.