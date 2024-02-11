По данным Государственной службы статистики (Госстат), средние цены на продовольственные товары в Украине в январе 2024 г. выросли на 3,7% по сравнению с январем прошлого года.

Самый существенный рост цен произошел на овощах, увеличившись на 13,1%, мясо и мясопродукты на 10,2%, растительное масло на 10,2% и молоко на 9,3%. Также заметно подорожали сыр и сыр – на 7,6%, хлеб – на 5,8%, безалкогольные напитки – на 5,8%, рыба и продукты из рыбы – на 5,3%, фрукты – на 2,3%, а макаронные изделия – на 0,3%.

В то же время некоторые продукты подешевели: хлеб и хлебопродукты упали в цене на 2,8%, сахар – на -8,4%, яйца – на 16,1%, масло – на 18,7%.

Инфляция на продукты в Украине заметно снизилась в конце 2023 года, благодаря высоким урожаям и усложнениям экспорта через границу. По мнению Национального банка Украины (НБУ), эти тенденции сохранятся в течение первого полугодия 2024 года, сохраняя низкий уровень инфляции (до 3% в годовом исчислении).

Однако, ожидается, что второе полугодие 2024 года принесет увеличение инфляции на продукты из-за меньших урожаев вследствие ожидаемого возвращения погодных условий к среднеклиматическим нормам. Однако если не будет существенных возмущений в предложении, инфляция на продукты уменьшится до 3% с 2025 года.

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