Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram дал рецепт сырного рола с куриным фаршем и поделился полезными советами по приготовлению.

Ингредиенты:

500 г твердого сыра

50 г бекона

30 г свежих листьев салата

300 г куриного фарша

Половинка красного лука

Половинка красного болгарского перца

Половинка моркови

1 столовая ложка кетчупа

1 чайная ложка горчицы

20 г несоленого сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Инструкции:

Нарежьте бекон на мелкие кусочки и обжарьте его на сковороде до хрустящей золотистой корочки. Выложите обжаренный бекон на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В глубокой сковороде разогрейте несоленое сливочное масло и обжарьте куриный фарш до золотистого цвета, посолив и поперчив по вкусу.

Добавьте нарезанный лук, перец и морковь к куриному фаршу. Готовьте на среднем огне до мягкости овощей. Затем добавьте к фаршу кетчуп и горчицу, хорошо перемешайте и готовьте еще несколько минут, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Положите твердый сыр в пакет-слайдер и поместите его в большую кастрюлю с горячей водой. Держите сыр в воде до полного расплавления, но не доводите воду до кипения, оставляйте огонь на минимуме.

Разложите пищевую пленку на поверхности стола и разверните на нее обжаренный бекон. Затем выложите расплавленный сыр на пленку, распределяя его в тонком слое.

Положите на слой сыра свежие листья салата, а затем равномерно распределите фарш с овощами. Аккуратно скрутите сырный рулет, а затем охладите в холодильнике несколько часов, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Перед подачей аккуратно удалите пленку и нарежьте рулет на порционные кусочки.

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