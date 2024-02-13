Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram дал рецепт сырного рола с куриным фаршем и поделился полезными советами по приготовлению.
Ингредиенты:
- 500 г твердого сыра
- 50 г бекона
- 30 г свежих листьев салата
- 300 г куриного фарша
- Половинка красного лука
- Половинка красного болгарского перца
- Половинка моркови
- 1 столовая ложка кетчупа
- 1 чайная ложка горчицы
- 20 г несоленого сливочного масла
- Соль и перец по вкусу
Инструкции:
Нарежьте бекон на мелкие кусочки и обжарьте его на сковороде до хрустящей золотистой корочки. Выложите обжаренный бекон на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В глубокой сковороде разогрейте несоленое сливочное масло и обжарьте куриный фарш до золотистого цвета, посолив и поперчив по вкусу.
Добавьте нарезанный лук, перец и морковь к куриному фаршу. Готовьте на среднем огне до мягкости овощей. Затем добавьте к фаршу кетчуп и горчицу, хорошо перемешайте и готовьте еще несколько минут, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Положите твердый сыр в пакет-слайдер и поместите его в большую кастрюлю с горячей водой. Держите сыр в воде до полного расплавления, но не доводите воду до кипения, оставляйте огонь на минимуме.
Разложите пищевую пленку на поверхности стола и разверните на нее обжаренный бекон. Затем выложите расплавленный сыр на пленку, распределяя его в тонком слое.
Положите на слой сыра свежие листья салата, а затем равномерно распределите фарш с овощами. Аккуратно скрутите сырный рулет, а затем охладите в холодильнике несколько часов, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Перед подачей аккуратно удалите пленку и нарежьте рулет на порционные кусочки.
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