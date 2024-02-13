Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать вкусные сырники с яблоками.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить сырники в обновленном варианте и при этом со вкусом, как в детстве.

Ингредиенты:

Вчерашние сырники (количество по желанию)

2-3 яблока

Сок половинки лимона

2 ложки сахара

Сливочное масло

Сливки (по желанию)

Корица, ваниль или кардамон (по вкусу)

Инструкции:

Нарежьте яблоки на кубики, слайсы или дольки в зависимости от вашего предпочтения. Полейте нарезанные яблоки соком половинки лимона, чтобы предотвратить их окисление, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

На сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте две ложки сахара на среднем огне, чтобы получить карамель. Помешивайте сахар, пока он не станет карамельного цвета.

Быстро добавьте нарезанные яблоки в карамель и перемешайте их, чтобы они покрылись слоем карамели. При этом яблоки выделят сок, который смешается с карамелью.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, добавьте вчерашние сырники в сковороду к яблокам и карамели. Положите на верх сливочное масло и хорошо перемешайте.

Накройте сковороду крышкой и тушите сырники с яблоками на среднем огне в течение 5-8 минут, чтобы они прогрелись и соединились вкусами.

По желанию можно добавить сливки для большей нежности и кремовости блюда, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.

При подаче посыпьте сырники с яблоками молотой корицей, ванилью или кардамоном для ароматизации и дополнительного вкуса.

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