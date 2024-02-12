Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить вкусные тоненькие блины на заварном тесте.

Рецепт очень простой, а результат приятно поразит вас нежным вкусом. Такие блины можно подавать и со сладкой начинкой, и с соленой – они универсальны.

Для приготовления заварных блинчиков судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

2 яйца

250 мл молока

250 мл воды (кипятка)

40 г растительного масла

200 г муки

20 г сахара

1 г соли

Сначала судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво с помощью венчика сбивает в миске яйца вместе с сахаром и солью. Далее добавляем молоко и перемешиваем.

Муку просеиваем, добавляем к яично-молочной смеси и размешиваем до однородности, чтобы блины были идеальными, без комочков.

В конце, помешивая тесто, добавляем в него кипяток, а также растительное масло – и заварное тесто на блины готово. Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также предлагал украинцам приготовить розочки с яблоками из слоеного теста. Для этого берем 400 г слоеного теста, 40 г меда, 3 яблока, 5 г корицы, 20 г сахарной пудры и 15 г растительного масла.

Раскатываем полоски теста, смазываем медом, выкладываем яблоки, нарезанные тоненькими слайсами, складываем пополам и скручиваем в форме розы. Выкладываем наши розочки в форму, смазанную растительным маслом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

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