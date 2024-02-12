Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить вкусные тоненькие блины на заварном тесте.
Рецепт очень простой, а результат приятно поразит вас нежным вкусом. Такие блины можно подавать и со сладкой начинкой, и с соленой – они универсальны.
Для приготовления заварных блинчиков судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- 250 мл молока
- 250 мл воды (кипятка)
- 40 г растительного масла
- 200 г муки
- 20 г сахара
- 1 г соли
Сначала судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво с помощью венчика сбивает в миске яйца вместе с сахаром и солью. Далее добавляем молоко и перемешиваем.
Муку просеиваем, добавляем к яично-молочной смеси и размешиваем до однородности, чтобы блины были идеальными, без комочков.
В конце, помешивая тесто, добавляем в него кипяток, а также растительное масло – и заварное тесто на блины готово. Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также предлагал украинцам приготовить розочки с яблоками из слоеного теста. Для этого берем 400 г слоеного теста, 40 г меда, 3 яблока, 5 г корицы, 20 г сахарной пудры и 15 г растительного масла.
Раскатываем полоски теста, смазываем медом, выкладываем яблоки, нарезанные тоненькими слайсами, складываем пополам и скручиваем в форме розы. Выкладываем наши розочки в форму, смазанную растительным маслом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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