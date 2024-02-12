Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как сделать сырники еще вкуснее и полезнее.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт невероятно вкусных сырников – нужно добавить в них немного тыквы.

"Тыква – мой самый любимый продукт, буду откровенна, и я готовлю из нее довольно часто как сладкие, так и соленые блюда. Сегодня очередь сладкого блюда. Предлагаю приготовить вкуснейший завтрак – сырники с тыквой", – рассказала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Для приготовления тыквенных сырников звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

творог - 400 г

тыква сырая - 150 г

сахар – 30 г

мука – 40 г + немного для обвалки сырников

яйцо – 1 шт.

цедра одного апельсина

щепотка корицы

щепотка соли

ратсительное масло для жарки

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает тыкву на мелкую терку и снимает с апельсина цедру. Добавляем к тертой тыкве цедру, корицу и перемешиваем.

"Тыква очень хорошо сочетается с корицей и апельсином", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для идеальной текстуры творог перетираем через сито. Смешиваем творог с сахаром, мукой и солью. Затем добавляем тыквенную массу и перемешиваем до однородности.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская руками формирует сырники и обваливает их в муке. Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистости с обеих сторон.

Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

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