Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт невероятно вкусных сырников – нужно добавить в них немного тыквы.
"Тыква – мой самый любимый продукт, буду откровенна, и я готовлю из нее довольно часто как сладкие, так и соленые блюда. Сегодня очередь сладкого блюда. Предлагаю приготовить вкуснейший завтрак – сырники с тыквой", – рассказала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Для приготовления тыквенных сырников звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- творог - 400 г
- тыква сырая - 150 г
- сахар – 30 г
- мука – 40 г + немного для обвалки сырников
- яйцо – 1 шт.
- цедра одного апельсина
- щепотка корицы
- щепотка соли
- ратсительное масло для жарки
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает тыкву на мелкую терку и снимает с апельсина цедру. Добавляем к тертой тыкве цедру, корицу и перемешиваем.
"Тыква очень хорошо сочетается с корицей и апельсином", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Для идеальной текстуры творог перетираем через сито. Смешиваем творог с сахаром, мукой и солью. Затем добавляем тыквенную массу и перемешиваем до однородности.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская руками формирует сырники и обваливает их в муке. Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистости с обеих сторон.
Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.