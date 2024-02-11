В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовить пюре по особому рецепту и которое можно подавать без дополнительных вкусностей, в том числе и без котлет.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 50 г сливочного масла (73%)
- 50 мл молока (2,5%)
- 1 головка чеснока
- 20 мл растительного масла
- 10 г зелени (петрушка, укроп или другая на ваш вкус)
- Соль по вкусу
Шаг 1:
Почистите картофель и сварите его в подсоленной воде до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Оберните головку чеснока в фольгу, полейте растительным маслом и запеките в духовке до мягкости.
Шаг 2:
Сваренный картофель разомните в пюре, затем перетрите его через сито для получения более нежной текстуры.
Переложите картофельное пюре в сотейник и поставьте на маленький огонь.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, постепенно добавляйте сливочное и растительное масло, постоянно помешивая. Готовьте пюре по принципу заварного крема, чтобы оно стало более нежным и воздушным.
Шаг 3:
Снимите с огня и добавьте молоко, тщательно перемешивая.
Выдавите из запеченной головки чеснока мякоть и добавьте ее в пюре, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте измельченную зелень (петрушку, укроп или другую на ваш вкус).
Еще раз тщательно перемешайте.
Приятного аппетита! Готовое картофельное пюре с чесноком готово к подаче.
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