В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовить пюре по особому рецепту и которое можно подавать без дополнительных вкусностей, в том числе и без котлет.

Ингредиенты:

500 г картофеля

50 г сливочного масла (73%)

50 мл молока (2,5%)

1 головка чеснока

20 мл растительного масла

10 г зелени (петрушка, укроп или другая на ваш вкус)

Соль по вкусу

Шаг 1:

Почистите картофель и сварите его в подсоленной воде до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Оберните головку чеснока в фольгу, полейте растительным маслом и запеките в духовке до мягкости.

Шаг 2:

Сваренный картофель разомните в пюре, затем перетрите его через сито для получения более нежной текстуры.

Переложите картофельное пюре в сотейник и поставьте на маленький огонь.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, постепенно добавляйте сливочное и растительное масло, постоянно помешивая. Готовьте пюре по принципу заварного крема, чтобы оно стало более нежным и воздушным.

Шаг 3:

Снимите с огня и добавьте молоко, тщательно перемешивая.

Выдавите из запеченной головки чеснока мякоть и добавьте ее в пюре, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте измельченную зелень (петрушку, укроп или другую на ваш вкус).

Еще раз тщательно перемешайте.

Приятного аппетита! Готовое картофельное пюре с чесноком готово к подаче.

@hectorjimenezbravo КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ З ЧАСНИКОМ Пюрешку любить кожен: як дорослі, так і малята. I є безліч варіантів приготування цієї страви. Сьогоднішній - водночас ніжний та пікантний 🤌🏼 Інгредієнти: • Картопля - 500 г; • Вершкове масло - 50 г; • Молоко - 50 мл; • Часник - 1 зубчик; • Олія - 20 мл; • Зелень - 10 г. 👨‍🍳 Приготування: 1. Відварену картоплю вичавити через прес, а потім протерти через сито. 2. Перекласти у сотейник і варити на малому вогні, поступово додаючи масло й олію та постійно помішуючи. За принципом заварного крему. 3. Зняти з вогню, додати молоко і ретельно перемішати. 4. Додати часник та зелень. Ще раз перемішати. Подавати з м'ясом або рибою, доповнити овочевим салатом. 📌 Зберігайте та готуйте пюре за оригінальним, незвичним, але дуже смачним рецептом! #ектор #мастершеф #україна🇺🇦 #рецепти ♬ оригінальний звук - Ектор Хіменес-Браво

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