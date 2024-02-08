Актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала, что приготовить на завтрак, чтобы было и быстро, и полезно.

Ольга Сумская поделилась рецептом завтрака, который наполнит энергией и жизненной силой, пишет Politeka.net.

«Готовим здоровый омлет. Почему здоровый – потому что в нем много замечательных и полезных ингредиентов», - подчеркнула Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Для приготовления завтрака по рецепту актрисы понадобятся следующие ингредиенты: цветная капуста – 100 г, яйца – 3 шт, помидор – 1 шт, огурец – 1 шт, сливочное масло – 10-15 г, соль и перец по вкусу.

Шаг первый – на сковороде растапливаем немного сливочного масла.

Цветную капусту режем на кусочки и отправляем на разогретую сковороду.

«Жарю несколько минут, помешивая», – рассказала Ольга Сумская о ходе приготовления завтрака.

Следующий шаг – вбиваем на сковороду в капусту яйца и перемешиваем, как омлет скрэмбл. Добавляем соль и перец.

«Жарим еще буквально несколько минут», – отметила Сумская.

Вот и все, омлет из цветной капусты можно выкладывать на тарелку.

Украшаем блюдо овощами, а именно огурцом и помидором.

«Какая же красота и вкуснятина», – подчеркнула Ольга Сумская, демонстрируя полезный и аппетитный омлет из цветной капусты на завтрак.

Отметим, цветная капуста – овощ, который обязательно нужно добавить в свой рацион.

Цветная капуста помогает похудеть, укрепляет нервную систему и уменьшает риск сердечных заболеваний.

Она низкокалорийна, но содержит множество разнообразных витаминов и минералов.

Цветная капуста является отличным источником клетчатки и антиоксидантов, которые обеспечивают немалый процент пользы этого овоща.

Последние новости Украины:

Эктор Хименес-Браво поделился секретом пышных и нежных котлет.

В разы вкуснее обычных дерунов – Ольга Сумская дала рецепт блюда, которое не надоест.

Сочная и нежная – кулинар поделилась своим лучшим рецептом тушеной капусты.