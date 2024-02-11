Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась улучшенным рецептом популярной закуски.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как быстро и из простых ингредиентов приготовить вкуснейшую еврейскую закуску.

Еврейская закуска – это на самом деле советское блюдо, не имеющее отношения к еврейской кухне, но все равно оно очень вкусное. Это намазка из сыра и яиц с добавлением чеснока и майонеза, но "Мастер Шеф" Елизавета Глинская улучшила рецепт, сделав удобную и красивую подачу.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты для приготовления еврейской закуски:

плавленый сыр - 270 г

яйца – 2 шт.

майонез – 40-50 г

чеснок – 2 зуб.

белый хрен – 1 ч.л.

грецкие орехи – 50 г

соль – по вкусу

Готовится еврейская закуска очень быстро – нам понадобится всего 10 минут.

Яйца "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отваривает, охлаждает, чистит и натирает на мелкой терке. Плавленый сыр тоже мелко натираем.

Добавляем к яйцам с сыром выжатый чеснок (сердцевинку чеснока лучше удалить). Также добавляем майонез, хрен, соль по вкусу и все перемешиваем до однородности.

Грецкие орехи обжариваем, а затем измельчаем до состояния крошки (не слишком мелкой).

Из сырно-яичной массы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует шарики, обваливает каждый в измельченных орешках – и наша еврейская закуска готова. Она отлично подойдет как для праздничного стола, так и хоть на каждый день.

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