Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как быстро и из простых ингредиентов приготовить вкуснейшую еврейскую закуску.
Еврейская закуска – это на самом деле советское блюдо, не имеющее отношения к еврейской кухне, но все равно оно очень вкусное. Это намазка из сыра и яиц с добавлением чеснока и майонеза, но "Мастер Шеф" Елизавета Глинская улучшила рецепт, сделав удобную и красивую подачу.
Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты для приготовления еврейской закуски:
- плавленый сыр - 270 г
- яйца – 2 шт.
- майонез – 40-50 г
- чеснок – 2 зуб.
- белый хрен – 1 ч.л.
- грецкие орехи – 50 г
- соль – по вкусу
Готовится еврейская закуска очень быстро – нам понадобится всего 10 минут.
Яйца "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отваривает, охлаждает, чистит и натирает на мелкой терке. Плавленый сыр тоже мелко натираем.
Добавляем к яйцам с сыром выжатый чеснок (сердцевинку чеснока лучше удалить). Также добавляем майонез, хрен, соль по вкусу и все перемешиваем до однородности.
Грецкие орехи обжариваем, а затем измельчаем до состояния крошки (не слишком мелкой).
Из сырно-яичной массы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует шарики, обваливает каждый в измельченных орешках – и наша еврейская закуска готова. Она отлично подойдет как для праздничного стола, так и хоть на каждый день.
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