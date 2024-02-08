Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько предложил украинцам два рецепта вкуснейших закусок из крабовых палочек.

Финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько продемонстрировал, что из крабовых палочек не обязательно готовить банальный крабовый салат.

Вместо крабового салата участник "Мастер Шеф" решил сделать простые, быстрые и вкусные закуски, например, шарики из крабовых палочек, а также рулет из лаваша.

Для приготовления крабовых шариков финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

250 г крабовых палочек

2 яйца

100 г сыра

2 зубчика чеснока

2 ст.л. майонеза

2 г соли

30 г зелени (укропа)

Финалист "Мастер Шеф" сначала отваривает яйца, охлаждает их и натирает на мелкую терку. Сыр тоже мелко натираем. Крабовые палочки очень мелко нарезаем.

2/3 нарезанных крабовых палочек смешиваем с яйцами и сыром, добавляем майонез, измельченный чеснок и соль. Из этой массы формируем шарики.

1/3 крабовых палочек звезда "Мастер Шеф" смешивает с мелко нарезанным укропом, панирует в этой смеси шарики – и закуска на замену крабовому салату готова.

Чтобы приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками, финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:

лаваш – 1 большой или 2 небольших

намазка с креветками – 250 г

огурцы – 2 средних

крабовые палочки – 200 г

яйца – 4 шт.

зелень (укроп, зеленый лук)

кукуруза консервированная - 0,5 банки

сыр твердый – 100 г

картофельные чипсы – 50 г

Лаваш смазываем намазкой, выкладываем на него слайсы огурца, разрезанные пополам крабовые палочки, натертые сыр и вареные яйца, мелко нарезанную зелень, кукурузу и заворачиваем все в рулет. В конце финалист "Мастер Шеф" разрезает рулет с крабовыми палочками на кусочки и посыпает их сверху крошкой чипсов.

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