Финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько продемонстрировал, что из крабовых палочек не обязательно готовить банальный крабовый салат.

Вместо крабового салата участник "Мастер Шеф" решил сделать простые, быстрые и вкусные закуски, например, шарики из крабовых палочек, а также рулет из лаваша.

Для приготовления крабовых шариков финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

  • 250 г крабовых палочек
  • 2 яйца
  • 100 г сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. майонеза
  • 2 г соли
  • 30 г зелени (укропа)

Николай Люлько

Финалист "Мастер Шеф" сначала отваривает яйца, охлаждает их и натирает на мелкую терку. Сыр тоже мелко натираем. Крабовые палочки очень мелко нарезаем.

2/3 нарезанных крабовых палочек смешиваем с яйцами и сыром, добавляем майонез, измельченный чеснок и соль. Из этой массы формируем шарики.

1/3 крабовых палочек звезда "Мастер Шеф" смешивает с мелко нарезанным укропом, панирует в этой смеси шарики – и закуска на замену крабовому салату готова.

Николай Люлько

Чтобы приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками, финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:

  • лаваш – 1 большой или 2 небольших
  • намазка с креветками – 250 г
  • огурцы – 2 средних
  • крабовые палочки – 200 г
  • яйца – 4 шт.
  • зелень (укроп, зеленый лук)
  • кукуруза консервированная - 0,5 банки
  • сыр твердый – 100 г
  • картофельные чипсы – 50 г

Лаваш смазываем намазкой, выкладываем на него слайсы огурца, разрезанные пополам крабовые палочки, натертые сыр и вареные яйца, мелко нарезанную зелень, кукурузу и заворачиваем все в рулет. В конце финалист "Мастер Шеф" разрезает рулет с крабовыми палочками на кусочки и посыпает их сверху крошкой чипсов.

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