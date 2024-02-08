Финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько продемонстрировал, что из крабовых палочек не обязательно готовить банальный крабовый салат.
Вместо крабового салата участник "Мастер Шеф" решил сделать простые, быстрые и вкусные закуски, например, шарики из крабовых палочек, а также рулет из лаваша.
Для приготовления крабовых шариков финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек
- 2 яйца
- 100 г сыра
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. майонеза
- 2 г соли
- 30 г зелени (укропа)
Финалист "Мастер Шеф" сначала отваривает яйца, охлаждает их и натирает на мелкую терку. Сыр тоже мелко натираем. Крабовые палочки очень мелко нарезаем.
2/3 нарезанных крабовых палочек смешиваем с яйцами и сыром, добавляем майонез, измельченный чеснок и соль. Из этой массы формируем шарики.
1/3 крабовых палочек звезда "Мастер Шеф" смешивает с мелко нарезанным укропом, панирует в этой смеси шарики – и закуска на замену крабовому салату готова.
Чтобы приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками, финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:
- лаваш – 1 большой или 2 небольших
- намазка с креветками – 250 г
- огурцы – 2 средних
- крабовые палочки – 200 г
- яйца – 4 шт.
- зелень (укроп, зеленый лук)
- кукуруза консервированная - 0,5 банки
- сыр твердый – 100 г
- картофельные чипсы – 50 г
Лаваш смазываем намазкой, выкладываем на него слайсы огурца, разрезанные пополам крабовые палочки, натертые сыр и вареные яйца, мелко нарезанную зелень, кукурузу и заворачиваем все в рулет. В конце финалист "Мастер Шеф" разрезает рулет с крабовыми палочками на кусочки и посыпает их сверху крошкой чипсов.
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