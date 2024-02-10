В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусные вареники с соусом. Хименес-Браво сразу подметил, что с таким вариантом знаменитого блюда можно смело эспериментировать, ведь заправка может быть разной.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 мл кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 3 г соли
Для начинки:
- 200 г картофельного пюре
- Соль по вкусу
Для соуса:
- 150 г бекона
- 2 желтка куриных яиц
- 50 г тертого пармезана
- Соль и перец по вкусу
Инструкции:
Шаг 1: Приготовьте тесто для вареников. В большой миске смешайте муку с солью. Добавьте кипяток и растительное масло. Замесите тесто и оставьте его на время, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Шаг 2: Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Смешайте картофельное пюре с солью до получения однородной массы.
Шаг 3: Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте каждый кусочек на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте кружки.
Шаг 4: "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, на каждый кружок положите немного начинки из картофельного пюре. Закройте края теста и слепите вареники.
Шаг 5: Для приготовления соуса нарежьте бекон на брусочки и обжарьте его до хрустящей текстуры. Переложите готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Шаг 6: В отдельной миске смешайте желтки яиц с тертым пармезаном, немного жира из бекона, солью и перцем по вкусу, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Шаг 7: На сковороде, где жарился бекон, вылейте желточно-пармезанный соус. Добавьте обжаренный бекон и перемешайте.
Шаг 8: В большой кастрюле доведите подсоленную воду до кипения. Погружайте вареники в кипящую воду и варите, пока они не всплывут на поверхность. Затем выложите их на тарелку.
Шаг 9: Добавьте вареники в сковороду со соусом и хорошо перемешайте, чтобы они покрылись соусом, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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