В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусные вареники с соусом. Хименес-Браво сразу подметил, что с таким вариантом знаменитого блюда можно смело эспериментировать, ведь заправка может быть разной.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 мл кипятка

1 ст. л. растительного масла

3 г соли

Для начинки:

200 г картофельного пюре

Соль по вкусу

Для соуса:

150 г бекона

2 желтка куриных яиц

50 г тертого пармезана

Соль и перец по вкусу

Инструкции:

Шаг 1: Приготовьте тесто для вареников. В большой миске смешайте муку с солью. Добавьте кипяток и растительное масло. Замесите тесто и оставьте его на время, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 2: Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Смешайте картофельное пюре с солью до получения однородной массы.

Шаг 3: Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте каждый кусочек на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте кружки.

Шаг 4: "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, на каждый кружок положите немного начинки из картофельного пюре. Закройте края теста и слепите вареники.

Шаг 5: Для приготовления соуса нарежьте бекон на брусочки и обжарьте его до хрустящей текстуры. Переложите готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 6: В отдельной миске смешайте желтки яиц с тертым пармезаном, немного жира из бекона, солью и перцем по вкусу, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 7: На сковороде, где жарился бекон, вылейте желточно-пармезанный соус. Добавьте обжаренный бекон и перемешайте.

Шаг 8: В большой кастрюле доведите подсоленную воду до кипения. Погружайте вареники в кипящую воду и варите, пока они не всплывут на поверхность. Затем выложите их на тарелку.

Шаг 9: Добавьте вареники в сковороду со соусом и хорошо перемешайте, чтобы они покрылись соусом, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.