У Alyona Alyona, как и у каждой украинской хозяйки, есть свои рецепты борща. С поклонниками реперша решила поделиться рецептом борща без мяса, то есть постного.
Для приготовления борща по рецепту Alyona Alyona понадобятся следующие ингредиенты: картофель, чеснок, лук, свекла, морковь, свежий перец, сушеные грибы, молодая капуста.
Перед приготовлением сушеные грибы необходимо замочить в горячей воде. Как правило, достаточно на минут 30.
Постный борщ, рецепт.
Свеклу и морковь натираем и выкладываем на уже разогретую сковороду.
Туда же, к зажарке, добавляем чеснок и лук. Но не весь.
"Я всегда оставляю отдельно свежий чеснок, лук, свеклу и морковь, которую свеженькой бросаю к борщу", - комментировала ход приготовления борща Alyona Alyona.
Зажарку солим, перчим, добавляем томатную пасту и 75 мл воды.
Постный борщ, рецепт.
Тем временем в воде на огне уже кипит картофель, свежий перец и грибы. Капусту шинкуем.
Добавляем капусту вместе с зажаркой и оставшимися овощами в борщ.
"Ему нужно покипеть где-то минут 20", - объясняла Alyona Alyona.
Также Alyona Alyona добавила в свой борщ немного сахара.
«Жизнь должна быть сладкой», – подчеркнула Alyona Alyona.
Постный борщ, рецепт.
В комментариях к рецепту, поклонники Alyona Alyona отмечают, что тоже любят борщ с грибами, рассказывают, что блюдо по рецепту певицы действительно получается очень вкусным и делятся своими вкусовыми предпочтениями.
«Вчера сварила! Это невероятно! Борщик огонь»,
«Готовлю по-разному, но мой любимый вегетарианский. Вместо мяса – фасоль»,
«Рецепт-топчик»,
«Я тоже с грибами готовлю!»,
«Мммм, вкусно».
Напомним, в мае Alyona Alyona и Jerry Heil будут представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2024".
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