Реперша и автор песен Alyona Alyona показала, как сварить яркий, ароматный и вкуснейший борщ.

У Alyona Alyona, как и у каждой украинской хозяйки, есть свои рецепты борща. С поклонниками реперша решила поделиться рецептом борща без мяса, то есть постного.

Для приготовления борща по рецепту Alyona Alyona понадобятся следующие ингредиенты: картофель, чеснок, лук, свекла, морковь, свежий перец, сушеные грибы, молодая капуста.

Перед приготовлением сушеные грибы необходимо замочить в горячей воде. Как правило, достаточно на минут 30.

Постный борщ, рецепт.

Свеклу и морковь натираем и выкладываем на уже разогретую сковороду.

Туда же, к зажарке, добавляем чеснок и лук. Но не весь.

"Я всегда оставляю отдельно свежий чеснок, лук, свеклу и морковь, которую свеженькой бросаю к борщу", - комментировала ход приготовления борща Alyona Alyona.

Зажарку солим, перчим, добавляем томатную пасту и 75 мл воды.

Постный борщ, рецепт.

Тем временем в воде на огне уже кипит картофель, свежий перец и грибы. Капусту шинкуем.

Добавляем капусту вместе с зажаркой и оставшимися овощами в борщ.

"Ему нужно покипеть где-то минут 20", - объясняла Alyona Alyona.

Также Alyona Alyona добавила в свой борщ немного сахара.

«Жизнь должна быть сладкой», – подчеркнула Alyona Alyona.

Постный борщ, рецепт.

В комментариях к рецепту, поклонники Alyona Alyona отмечают, что тоже любят борщ с грибами, рассказывают, что блюдо по рецепту певицы действительно получается очень вкусным и делятся своими вкусовыми предпочтениями.

«Вчера сварила! Это невероятно! Борщик огонь»,

«Готовлю по-разному, но мой любимый вегетарианский. Вместо мяса – фасоль»,

«Рецепт-топчик»,

«Я тоже с грибами готовлю!»,

«Мммм, вкусно».

Напомним, в мае Alyona Alyona и Jerry Heil будут представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2024".

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