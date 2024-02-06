Что звезды готовят каждому Знаку Зодиака в этот день подсказала экспертка из предзнаменований и астрологиня.

Сегодняшний день, 6 февраля – это о внезапности, неожиданности, революционности.

«Меркурий уже в крепких объятиях Плутона, сейчас туда стремительно приближается Марс, за ним следует Венера. Все действо происходит в Водолее…», - говорит астролог в телеграмм-канале Scorpio.

По ее словам, Меркурий в аспектах Плутона приводит к возникновению негативной информации, которая призвана нагнетать страх и напряжение. Идет давление и манипуляции для принятия нужного решения.

«Поэтому на этой неделе новостей лучше не читать», – отметила эксперт.

В это время могут возникнуть нервозные мысли, которые могут завести в такие «чащи», что будет трудно выбраться, или желание давления на близких, в том числе с использованием манипуляций.

«Трудно идет коммуникация, может быть на каком-то надрыве, вас не слышат», – объясняет аспекты 6 февраля астролог.

По ее словам, в плюсе аспект Меркурия с Плутоном дает мозговой штурм, благодаря которому можно докопаться до сути вещей, провести глубинный анализ, увидеть и понять то, что раньше было недоступно.

«Это трансформации и изменения, которые несут существенное влияние на общество», - говорит астролог.

Добавим, родившийся 6 февраля человек по знаку Зодиака – Водолей. Именинники в этот день по характеру целенаправленны, упрямы, активны, любят, когда ими восхищаются.

Люди, рожденные под знаком Водолея, часто отличаются своей инновационностью, интеллектом и готовностью служить своему окружению.

Водолеи всегда ищут новые идеи и подходы к решению проблем.

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