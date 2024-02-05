Дні з особливою небезпекою і напвпаки, вдалі, в тому числі і для фінансів, для всіх знаків Зодіаку в прогнозі астролога на цей тиждень з 5 по 11 лютого.

Астрологиня розповіла, чого чекати від тижня з 5 по 11 лютого і у які дні слід бути дуже обережними, пише Politeka.net.

Тиждень з 5 по 11 лютого, за словами астрологині, пройде під впливом Водолійської енергії, що принесе неочікувані події як позитивного , так і негативного характеру.

«Уран вийшов зі стаціонарного руху та почав прискорюватись, а це принесе й прискорення подій, з'явиться бажання додати в своє життя легкості, спонтанності, нових емоцій, нових барв та нових почуттів, захочеться позбутись залежностей, обтяжуючих стосунків, нам буде складно зберігати спокій та стримуватись. Виникне прагнення до оновлення всіх сторін життя», - розповіла експертка з прогнозів у своєму каналі Scorpio.

Астрологиня також попереджає, що разом з цим зростає небезпека ракетних обстрілів, можливі проблеми з електроприладами та зв'язком.

«Зростає напруження та аварійність, тому будьте більш уважними та зібраними, уникайте поспішності. Активується нервова діяльність, що може провокувати у схильних нервові зриви», - попередила експертка.

У понеділок, 5 лютого, каже астрологиня, Меркурій з'єднується з Плутоном, що активує розумову діяльність. За її словами, це гарний аспект для переконання інших людей, якшо у вас в цьому є потреба. Також цей аспект може принести ментальну перенапругу, сприятиме безкомпромісності рішень та радикальності зроблених висновків. Підсилить підозріливість та недовіру.

«До когось може надійти значуща інформація, що буде сильно впливати на життя в довгостроковій перспективі. Щоб скинути напругу аспекту займіться інтелектуальними справами, дослідницькою роботою та навчанням», - радить астролог.

Сьомого та восьмого лютого Венера у парі з Ураном сприятиме діловій та фінансовій сферах.

Комусь може принести несподівані сюрпризи і у вигляді несподіваного зачаття, каже астрологиня.

Крім того, можлива різка зміна планів.

«Також у ці дні Марс у гармонійному аспекті з Нептуном сприятиме людям творчих та духовних професій, та разом з цим у ці дні активізуються шахраї та можна прийняти бажане за дійсне. Сприятливо для фінансів, комусь може надійти подарунок, премія або повернуть борги», - повідомила астрологиня.

Восьмого та дев’ятого лютого - Сонце у напруженому квадраті до Урану може принести неочікувані події, підвищений травматизм.

Це каже астрологиня, взагалі травмонебезпечні дні, тож не ігноруйте сигнали тривоги.

А от 10 лютого астрологиня радить: не плануйте важливі справи.

«10.02 Рік Дракона на Новолунні у Водолії - відчуватиметься нестача енергії, тож краще на цей день не планувати важливі справи. Крім того, цього дня Меркурій буде знаходитись у квадраті до Юпітера, тож можливі завищені амбіції, складнощі з концентрацією та проблеми у комунікаціях», - розповіла астрологиня.

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